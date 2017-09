La nova junta de l’Uptee vol “donar energia” a l’entitat

La nova junta de la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (Uptee), liderada per Maria Dolors Artuñedo, s’ha marcat l’objectiu de “donar energia” a l’entitat fent-la més activa tant al carrer com a les xarxes socials i buscant captar més socis i col·laboradors.

La junta –que formen Artuñedo com a presidenta, Eduard Ro­cha a la vicepresidència, Meritxell Rispoliz en el càrrec de tresorera, Jennifer Puig com a secretària i cinc persones més com a vocals– es considera continuista –tots ells estan “vinculats des de fa moltíssims anys a l’Uptee”– i vol “continuar en la línia de treball de la junta anterior”. Tot i això, “va ser una sorpresa” que sortís escollida la seva candidatura, segons va manifestar Artuñedo, perquè es van presentar després que en una primera assemblea no es pogués escollir junta per un “problema” amb l’única candidatura que es presentava. I ho van fer amb la idea que es veiés, de cara al poble i al Comú, que hi ha gent interessada en la continuïtat de l’Uptee. I, en la segona assemblea, l’altra candidatura va tornar a tenir “problemes” i no es va presentar, i per tant va sortir escollida la seva candidatura.

Malgrat ser continuista, sí que aportarà alguns canvis. La nova junta vol ser més present al carrer i a les xarxes socials, escoltar els veïns per conèixer l’opinió sobre els actes i les festes que s’organitzen des de l’entitat i saber si se’n troba a faltar algun, i sobretot captar nous socis i col·laboradors.

Per part de la nova junta, tot el que sigui col·laboració “és benvingut”, va comentar Artuñedo, que indica que esperen rebre propostes dels veïns per organitzar nous actes o recuperar-ne de perduts. En aquest punt, un exemple pot ser la festa dels Tres Tombs, ja que la junta vol saber si la gent la considera “tradició” o no, si la volen recuperar o no, i es farà segons la voluntat majoritària. Una opció –perquè també cal tenir en compte el pressupost– seria recuperar-la com un acte adjunt a la calçotada, una festa que té molt d’èxit i coincideix amb les dates.