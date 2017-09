La nova llei sancionarà més els pares irresponsables amb els fills

La nova llei de la infància i l’adolescència que es vol entrar a tràmit parlamentari a mitjans de l’any vinent vol unificar tota la regulació en aquesta matèria que està dispersa en l’àmbit jurídic i modernitzar-la, per convertir Andorra en pionera i en un referent en la regulació dels drets i deures dels infants i adolescents en l’àmbit internacional. En aquest sentit, s’adoptarà moltes mesures en la línia de potenciar la prevenció quant al risc dels menors, però també es regularan més mesures coercitives. Una d’elles serà la responsabilitat paternal. Es preveu que hi hagi més sancions en l’àmbit administratiu per a aquells pares que no compleixin amb les seves responsabilitats amb els fills. Per altra banda, també es reforçaran les competències dels serveis socials perquè intervinguin en casos de menors quan hi hagi un risc lleu i reduir així la presència de la intervenció judicial.

Però anem per parts. Ahir es va reunir per primer cop la comissió d’experts de la llei de la infància i l’adolescència. Hi estan representats tots els departaments de l’administració general relacionats amb els menors, l’administració de justícia, la fiscalia, el Raonador del Ciutadà, les entitats cíviques com Unicef i AINA, els ministeris de Salut i d’Educació i altres departaments i institucions, i es va presentar 20 punts o línies mestres de la llei per fer aportacions. En les setmanes vinents s’espera que els membres d’aquesta comissió facin les seves aportacions i ja es comenci a redactar l’articulat de la nova norma.

Vint línies bàsiques

Entre aquestes bases el ministre de Serveis Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar com a principal la unificació i modernització de la normativa actual per donar seguretat jurídica.

Una altra línia a seguir important serà “posar l’interès de l’infant al centre de l’ordenament jurídic, de tal manera que siguin les administracions i els seus serveis els que estiguin al servei dels infants i dels adolescents”, va explicar Espot.

La responsabilitat paternal serà una altra base important, i en aquest cas es vol remarcar els drets i els deures dels pares. “Si les mesures de prevenció fallen també hi haurà mesures coercitives per als pares que no compleixin els seus deures”, va dir Espot. En aquest sentit es vol una normativa més moderna però també més coercitiva i sancionar els pares, en casos greus, quan són negligents i no assumeixen les seves responsabilitats. La novetat, doncs, seran les sancions de caràcter administratiu. “Ja tenim mecanismes per sancionar-los penalment, però des de la perspectiva administrativa no tenim un procés sancionador suficient per als pares que no compleixen les seves obligacions o els pares que no paguen la pensió dels fills quan són al centre d’acolliment, perquè en continuen tenint la pàtria potestat i tenen unes obligacions, per exemple”, va manifestar el ministre.

Però també es vol fomentar l’acolliment familiar, la regulació de la infància en risc des d’una llei global, una política que promogui la participació dels mateixos joves, potenciar el rol del Raonador del Ciutadà, les estructures de consulta dels infants i adolescents “cada cop que fem una llei que els afecti”, va puntualitzar Espot.

MÉS SERVEIS SOCIALS

Malgrat que des del 1999 ja es disposa d’un batlle de menors, el ministre de Justícia reconeix que hi ha “una excessiva presència o participació de les institucions judicials en casos de risc lleu i el que hem de fer és reservar per a la via administrativa dels serveis socials la intervenció quan es tracti d’un risc lleu”, va manifestar Espot. En aquest sentit es preveu un reforç de les competències i recursos del departament de Serveis Socials perquè intervinguin en els casos en què el risc és lleu i deixar per al ministeri fiscal i l’àmbit judicial els casos en què el risc és més elevat. En aquest sentit, i també en la globalitat de la llei, es definirà d’una manera clara què s’entén per infant, jove, adolescent o menor d’edat. La impunibilitat, però, es manté als 12 anys.

El ROL DE L’EDUCACIÓ

En l’àmbit educatiu es millorarà els protocols perquè hi hagi una millor col·laboració entre centres educatius i els altres departaments que treballen en la infància en tots els àmbits. “Som uns observadors privilegiats”, va explicar el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover. En aquest sentit Jover va manifestar que la prevenció es basa a “tenir indicadors perquè ens saltin alertes, i posar-nos en contacte amb altres actors i activar mecanismes de prevenció”.

Per la seva banda, Carles Villagrasa, professor de dret civil i president de l’Associació pels Drets de la Infància i l’Adolescència, va destacar que cal potenciar aquesta connexió entre tots els agents, perquè és una mancança detectada en el sistema, i s’ha de prendre “coneixement dels drets i deures dels infants fent pedagogia de la llei”. A més va dir que “es revisarà la llei i se’n farà una avaluació per veure què ha millorat, i no serà estètica”, va remarcar.

Violència de gènere, corrupció política i falta de formació en drets, qüestions que preocupen els joves

Coincidint amb la presentació de les bases del projecte de llei dels drets de la infància i l’adolescència, ahir a la tarda es va fer un taller amb una trentena d’estudiants de batxillerat, segona ensenyança i formació professional dels tres sistemes educatius, conduït per un dels assessors del procés de redacció de la norma, per fer-los-en partícips i saber quines són les seves preocupacions. I després de la trobada, es pot concloure que les qüestions que més preocupen els joves del Principat són la violència de gènere, la corrupció política i la falta de formació en drets de les persones. En aquest sentit, els joves també reclamen més espais de participació per poder expressar els seus punts de vista. L’exercici que van haver de fer, en grups reduïts, consistia a escollir un conte tradicional i desconstruir-lo, canviar-lo i modernitzar-lo, vinculant-lo a una qüestió de drets. A l’inici del taller, la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, es va dirigir als alumnes per fer palesa la importància de la seva participació en el projecte de llei dels drets de la infància i l’adolescència. La idea és que, un cop estigui redactat l’esborrany, es faci arribar als centres educatius perquè els joves valorin si les idees que han aportat hi estan reflectides realment i si se’ls ha tingut en compte.