La persecució del Pedraco, a Corts

El Tribunal de Corts va jutjar ahir una persecució, que agents de policia i part dels magistrats van qualificar “de pel·lícula”, protagonitzada pel conegut contrabandista anomenat el Pedraco, i que va ocórrer per gran part del territori andorrà el 18 de gener del 2017. El principal processat, Pedraco, que era el conductor del Toyota, el vehicle perseguit, va seure al banc dels acusats al costat del seu germà i d’un altre amic, tots tres acusats de diversos delictes menors. La fiscal va demanar per al conductor un any de presó condicional i 24 mesos de privació del permís de conduir per la imputació dels delictes menors continuats de conducció temerària posant en perill la vida de les persones, desobediència greu i injúries als agents de l’autoritat i delicte de lesions per imprudència. Per als altres dos processats va demanar mig any de presó condicional acusant-los dels delictes d’alteració de la seguretat en el trànsit en considerar provat que van llançar ampolles de cervesa i papers amb foc a la carretera.

Per la seva banda, la defensa del Pedraco només va negar el delicte de lesions per imprudència però va reduir la penalitat sol·licitada a sis mesos de presó condicional i 12 mesos de privació del permís de conduir. La defensa del germà, que només va declarar que no es recordava de res, va canviar la qualificació i va reconèixer el delicte d’alteració de la seguretat en el trànsit després que agents de policia i de duana que van participar en la persecució identifiquessin ahir que va ser ell qui va llançar les ampolles i els papers amb foc a la carretera. Per contra, la defensa del tercer processat, que va ser l’únic a declarar, ja que Pedraco es va agafar al dret a no declarar, va demanar la lliure absolució en considerar que no estava provat que el seu defensat, que era copilot en la persecució, llancés res a la carretera.

Contraban i persecució

La persecució jutjada ahir al Tribunal de Corts es va produir unes hores després que els agents de duana del Pas intervinguessin una furgoneta que transportava 24.000 paquets de tabac valorats en gairebé 33.000 euros. La furgoneta que va ser abandonada pel conductor, que va ser jutjat el març de l’any passat, era custodiada pel Toyota, conduït per Pedraco. Unes hores després d’aquesta intervenció a la duana, un vehicle dels duaners es disposava a baixar del Pas cap a les dependències centrals de Duana, quan el Toyota sense llums es va posar al carril contrari enfront de la duana, “acceleraven i frenaven i no sabíem si volien atropellar-nos”, va dir un duaner, que va avançar que ja sabien que eren els de la banda del Pedraco. El Toyota es va posar al darrere del vehicle dels duaners, i malgrat que anaven molts lents i per llocs amb doble carril no els avançaven o els tenien “molt empegats” al cotxe. En arribar a la rotonda de l’avinguda Tarragona, els duaners van avisar amb senyals a policies que estaven en un control, que els perseguien al darrere, i la policia els va fer alto per aturar-los, però el Toyota va iniciar la fugida, seguida pels duaners i la patrulla de la policia, i saltant-se un control a Canillo, en què es va sumar un altre vehicle policial, i anant del Tarter fins la Massana on, entre els túnels, un vehicle de la policia es va posar travesser per impedir el pas; el Toyota que anava ràpid no va poder frenar i els duaners tampoc i tots dos van col·lidir contra la policia, amb el resultat de lesions a un duaner, un processat i un policia.