La policia alerta d'un intent d'estafa que ha afectat diverses persones

La policia ha alertat que diverses persones del Principat han patit un intent d’estafa en què les víctimes reben cartes, trucades o correus electrònics d’un advocat estranger en les quals se’ls anuncia que han de cobrar una herència. Arran d’aquest fet, el cos ha registrat diverses denúncies.

Tal com posen en relleu des de la policia, la quantia que se’ls anuncia a les víctimes és molt elevada i se’ls demana que contactin l’esmentat advocat per tal de poder-la cobrar. Per tant, el ‘modus operandi’ consisteix en aquest enviament de missatges, cartes o trucades a través de les quals s’intenta que les persones els facilitin les seves dades personals i que facin un avançament de diners per poder procedir a l’aixecament del testament fals.

Segons informa la policia, han constatat que la redacció d’aquestes cartes no és gaire correcta i que a més és plena d’incoherències i per tant consideren que és “fàcil” constatar que no es tracta d’un document real.

Es recomana, però, a totes les persones que rebin aquest tipus de carta, trucada o correus electrònics, que no contestin ni facilitin les seves dades personals i que ho posin en coneixement de la policia.