La Policia espera una allau de casos per la tipificació del delicte fiscal

El grup que investiga els delictes de blanqueig i els socioeconòmics i que forma part de la unitat d’investigació criminal especialitzada 2 espera en breu un increment de feina important i remarca la manca d’efectius. La tipificació del delicte fiscal amb la reforma del Codi Penal que ja van anunciar el cap de Govern, Antoni Martí; el ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, i el mateix ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i que hauria d’estar enllestida aquest mes o el vinent per passar la cinquena avaluació del Moneyval, que estava prevista per al març o l’abril vinent, comportarà un increment notable del volum de feina d’aquest grup de la Policia. Amb tan sols set efectius aquest grup no només investiga els quilos de paper que comporta un cas com el de BPA, sinó que a l’any porta una mitjana de 150 casos investigats, 50 de nous i un centenar que s’arrosseguen d’anys enrere.

Un increment del volum de feina donat per la tipificació del delicte fiscal, al qual també s’afegiran totes les competències de les matèries del joc, perquè amb l’aprovació de la llei i quan s’estableixi el casino i d’altres competències aquesta unitat serà la que assumirà el control del joc.

D’aquest grup depèn també l’oficina de Recuperació d’Actius i l’oficina de Moneda Falsa, que es va posar en marxa amb la creació de l’euro andorrà.

A més, la creació de les tres batllies especialitzades en crim organitzat i blanqueig també ha comportat una descongestió dels assumptes. “Aquestes batllies han generat nous casos d’una feina que estava pràcticament parada i se n’han reobert alguns de fa molts anys”, va explicar Jaume Antich, oficial responsable d’aquesta unitat d’investigació criminal especialitzada.

El grup de delictes contra el blanqueig tenia quatre efectius, que es van incrementar el 2014 amb un més, però amb la creació del grup contra els delictes socioeconòmics el 2015, que és el mateix equip d’investigació, els agents han augmentat fins a set. Això sí, ara es té pendent la incorporació d’un enginyer informàtic i un tècnic financer, que, malgrat no ser agents policials, sí que donaran un suport a aquest grup. Tot i això per les investigacions obertes i l’increment del volum de feina que s’espera, des del grup remarquen la manca d’efectius. “Només caldria veure als països veïns quants efectius portarien una investigació com el cas de BPA. Nosaltres som set per a totes.”

A més de la falta de recursos humans també tenen problemes pels materials. “En programari i recursos informàtics que puguin ajudar a la investigació també hi ha una certa mancança. Són delictes molt tècnics i ens hem de formar contínuament. Per aconseguir aquesta tecnificació necessitem molt de temps i això dificulta la feina del dia a dia”, va manifestar el comissari Benjamí Rascagneres, cap de l’àrea.

Límits en la cooperació

No tenir tipificat el delicte fiscal comporta una limitació del grup contra el blanqueig en la col·laboració internacional amb altres cossos policials. En moltes investigacions demostrar un blanqueig de diners pot ser molt més difícil que un delicte fiscal, i aleshores en moltes causes d’altres països s’opta per aquest delicte per investigar el blanqueig. “Però quan venen demanant cooperació no els podem ajudar perquè aquí no està tipificat el delicte fiscal”, va explicar el comissari Rascagneres. Per tant, quan aquest il·lícit penal es tipifiqui sí que seran moltes les comissions rogatòries les que passaran de la Batllia a la Policia per poder investigar certs fets delictius.

Altres limitacions són les poques competències que té l’oficina de Recuperació d’Actius, creada amb l’Acord Monetari. “Tenim una operativa molt restringida; només podem mirar matrícules de vehicles i alguns domicilis”, va comentar Rascagneres. “La majoria d’aquestes oficines en l’àmbit europeu tenen altres prerogatives policials i poden accedir directament i sense comissions rogatòries al registre de la propietat, per exemple”, va dir Antich, que va explicar que amb més competències es dona una cooperació més fluida.

Cap investigació policial dirigida a Cinca i a Mateu

La Policia no té oberta cap investigació contra el ministre de Finances, Jordi Cinca, i tampoc cap contra Meritxell Mateu. Així ho confirmen fonts del cos, i més concret del grup de delictes contra el blanqueig de diners i valors i de delictes contra l’ordre socioeconòmic i contra la corrupció, on tindrien cabuda els presumptes il·lícits penals amb els quals estan relacionats els dos polítics. En el cas del ministre s’ha admès a tràmit una querella criminal per delictes d’apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals, i en el cas de l’exconsellera la batlle ha obert un possible cas de corrupció. Aquestes investigacions que s’haurien de portar a terme per ordre judicial no han estat dictades, fins ara, per cap batlle, segons van assegurar des d’aquest grup especialitzat policial.