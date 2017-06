La policia sanciona 108 conductors de motocicletes durant la campanya

La policia ha sancionat fins a 108 conductors de motocicletes i ciclomotors en el transcurs de la campanya adreçada a aquest tipus de vehicles que ha tingut lloc des del primer de maig fins dilluns passat, 5 de juny, segons va informar ahir el cos de seguretat en un comunicat.

Concretament, en aquest període els agents de policia han controlat fins a 1.251 conductors d’aquests vehicles, dels quals 108 han estat sancionats per haver infringit un total de 132 articles del Codi de la circulació relacionats amb la present campanya. Aquesta xifra suposa que el 8,63% dels conductors controlats han acabat sent sancionats.

Pel que fa a les multes, les més nombroses tenen relació amb la manca de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i del rebut de l’assegurança, amb 44 i 35 sancions, respectivament. També s’ha multat nou conductors de motocicleta per conduir el vehicle sense disposar de la categoria de permís corresponent, set per no circular amb el distintiu de la ITV tot i tenir-lo i un per circular sense tenir contractada cap pòlissa d’assegurança. A més, tot i que en menor mesura, també s’ha comès infraccions relacionades amb excés de fums (2), pneumàtics en mal estat (4) i emissió de sorolls excessius (2).

D’altra banda, i pel que fa a comportaments imprudents, la policia ha sancionat disset conductors per anar a més velocitat de la permesa, sis conductors per no dur el casc de protecció o portar-lo indegudament cordat, un per no respectar algun dels senyals prohibitius i un altre per fer un avançament indegut.

Des del cos d’ordre es va recordar que la campanya tenia com a objectiu sensibilitzar els conductors i corregir determinades actituds en la conducció de motocicletes i ciclomotors per reduir la sinistralitat. Amb l’arribada del bon temps augmenta de forma sistemàtica la circulació de motocicletes i ciclomotors per les vies públiques. Aquest augment habitualment es tradueix també en un increment proporcional dels accidents de trànsit amb resultat de lesions per part dels motociclistes.