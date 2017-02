La presència d’Unicef, quatre ‘youtubers’ i un canal d’esports electrònics, les principals novetats del 8è Saló del Videojoc i Internet

La 8a edició del Saló del Videojoc i Internet presentarà fins a 4 novetats respecte a l’edició passada. La presència dels ‘youtubers’ espanyols ‘StaXx’, ‘byAbeel’, ‘TheGrefg’ i ‘Thetoretegg1’, amb més de 15 milions de subscriptors en total serà la principal novetat d’enguany, atès que “són un gran reclam a nivell internacional per posicionar el Saló fora d’Andorra”, segons ha comentat la responsable de Patrocinis i RSC d’Andorra Telecom. A més, Unicef disposarà d’una plataforma de realitat virtual al Prat del Roure per tal de “conscienciar-nos amb la realitat més crua dels infants refugiats”, tal com ha explicat la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch. Un punt d’informació sobre el canvi de routers de fibra òptica i la implantanció d’un nou canal televisiu relacionat amb els esports electrònics són les altres dues novetats del Saló d’enguany

A poques hores de celebrar-se el 8è Saló del Videojoc i Internet, Andorra Telecom ha presentat quatre novetats respecte a les edicions anteriors. La presència de quatre dels ‘youtubers’ “més populars” a Espanya, segons ha explicat la responsable de Patrocinis i RSC d’Andorra Telecom, Inés Martí, serà la principal novetat d’enguany.

El duet format per ‘StaXx’, amb 4.604.360 subscriptors al seu canal primari i 6.001.300 subscriptors al canal secundari, i ‘byAbeel’ amb 925.620 subscriptors, seran els primers a trepitjar el Saló, el dissabte de 15.30 a 17.30 hores a la Sala del Prat del Roure. D’altra banda, el diumenge a la mateixa hora ‘TheGrefg’, amb 3.716.757 subscriptors, i ‘Thetoretegg1’, amb 734.518 subscriptors, seran els encarregats de cloure l’experiència ‘youtuber’ del Saló d’enguany, després de l’èxit l’edició anterior amb ‘WillyRex’ i ‘Vegetta777’.

Martí ha reconegut que la bona acceptació d’aquesta iniciativa l’any passat els ha portat a realitzar novament una acció similar i ha assegurat que “és un gran reclam a nivell internacional que va posicionar el Saló fora d’Andorra”. Per aconseguir aquest objectiu, la companyia ha decidit apostar per quatre jugadors amb més de 15 milions de subscriptors en total, que combinen diferents videojocs com: Minecraft, Call of Duty, Clash Royale, entre altres. A més, la responsable de Patrocinis i RSC també ha admès que l’operadora de telecomunicacions està treballant en altres accions amb més ‘youtubers’.



Unicef comptarà per primera vegada amb una plataforma de realitat virtual. Aquesta serà una de les principals novetats del Saló, l’experiència d’una nena en un camp de refugiats a Jordània permetrà “arribar a la gent més jove i conscienciar-nos amb la realitat més crua dels infants refugiats”, segons ha explicat la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch.

Gràcies a unes ulleres de realitat virtual, els assistents podran veure el documental ‘Clouds Over Sidra’, un relat de cinc minuts en primera persona sota la mirada de la Sidra, una nena siriana de 12 anys al camp de refugiats de Za’atari a Jordània, un dels primers que es va crear després de la guerra de Síria.



Pel que fa a l’acolliment de refugiats per part del país, Alberch ha destacat la vocació d’Andorra per acollir persones malgrat que ha assegurat que “no hi ha la llei de refugiats i de moment és complicat, un cop estigui hi ha fórmules per acollir-los a través de la Unió Europea o ACNUR”. La directora d’Unicef també ha comentat que és important disposar del marc legal per evitar “la situació viscuda amb els eritreus”.

Els ‘e-Sports’ aterren al país

La inclusió d’un nou canal relacionat amb els ‘E-Sports’ és un altre de les novetats que s’han presentat en la prèvia del Saló del Videojoc i Internet. El pròxim 25 de febrer iniciarà les emissions el nou canal al dial 80, on actualment es troba el canal ‘40 Principales’ que deixarà d’emetre’s el 18 de febrer. Aquest nou servei no comportarà cap cost addicional per als clients de ‘Movistar + Familiar’ i durant aquest any i hi haurà 25 hores de retransmissió de competicions nacionals i internacionals de l’ESL (Electronic Sports League)i més de 50 hores de prèvia. Martí ha destacat que “creiem que és una bona aposta i segur que encaixarà en el mercat dels ‘gamers’ d’Andorra”.

Informació pel canvi dels routers de fibra òptica

El Saló del Videojoc i Internet també disposarà enguany d’un punt específic d’informació al hall de l’Illa Carlemany, per tal d’informar els assistents dels propers canvis relacionats amb la renovació dels routers de fibra òptica que es durà a terme recentment. La visualització d’una connexió en format 4K i els tests d’alta velocitat (fins a 300 Mgps) seran dos elements que estaran disponibles durant tot el cap de setmana.

250 inscrits als tornejos en línia

Inés Martí també ha explicat que fins al moment hi ha 250 inscrits als diferents tornejos en línia que es disputaran al Prat del Roure i 13 voluntaris. Tot i això, enguany el Saló del Videojoc i Internet s’obrirà a d’altres espais com l’Illa Carlemany i la plaça Coprínceps amb diferents activitats i jocs. Un d’ells serà una concentració de jugadors de Pokemon Go, que comptarà amb un “premi especial que mourà molta gent”, com és una PlayStation, segons ha detallat Martí. La responsable també ha explicat que no es marquen cap objectiu de persones, atès que “és difícil fer una valoració de persones però el nostre objectiu és que ens coneguin i ens visitin”.