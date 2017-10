La primera línia de marxandatge oficial d'Andorra ja està a la venda

La primera línia de marxandatge oficial d'Andorra ja està disponible a l'oficina de turisme d’Andorra la Vella des d'aquest dilluns. El projecte es va començar a treballar ara fa tres anys, amb un concurs al qual es van presentar cinc empreses. La proposta guanyadora va presentar una línia tipogràfica, amb personalitat pròpia i genuïna, basada en cinc elements identificatius de l'oferta turística, com són la neu, la muntanya, la cultura, l’aigua i el concepte 'lifestyle'. Andorra Turisme assenyala que la resta d’oficines de turisme del país també posaran a la venda aviat alguns dels articles presentats, ja que els comuns varen establir una col·laboració amb Andorra Turisme per dur a terme aquest projecte.

Des d'aquest dilluns, ja està disponible a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella la primera línia de marxandatge oficial d'Andorra, segons informa Andorra Turisme. El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, i el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, han presentat aquest dilluns al matí aquesta nova línia de marxandatge en aquesta mateixa oficina de turisme.

El projecte es va començar a treballar ara fa tres anys, mitjançant un concurs al qual es van presentar cinc empreses. La proposta guanyadora va presentar una línia tipogràfica, amb personalitat pròpia i genuïna, basada en cinc elements identificatius de l'oferta turística del país, com són la neu, la muntanya, la cultura, l’aigua i el concepte 'lifestyle'.

Paral·lelament, i amb l’objectiu d’homogeneïtzar i agrupar els cinc estils tipogràfics sota un concepte de comunicació coherent i transversal, la línia de marxandatge d’Andorra utilitza la idea de 'Petit país, grans records', afavorint així la posada en valor de la riquesa del patrimoni natural i cultural i les experiències que es poden viure al país en contraposició amb la seva mida.

Un dels elements destacables dels articles tèxtils que presenta el marxandatge d'Andorra és prioritzar la utilització de materials sostenibles com el cotó orgànic, la producció a Europa i un disseny exclusiu, original i únic. Entre les peces tèxtils creades es troben tres models de samarreta -tant per home com per dona-, dos models diferents de dessuadora i quatre models de bosses de cotó. Així mateix, la llista dels elements de marxandatge es complementa amb dos models de tasses rústiques, llibretes, carcasses de mòbil i xapes. Tots els elements s'acompanyen d’un 'packaging' de cartró reciclat i no tintat.

Andorra Turisme informa que, en breu, la resta d’oficines de turisme del país també posaran a la venda alguns dels articles presentats, ja que, mitjançant el programa Infoturisme, els comuns varen establir una col·laboració amb Andorra Turisme per al desenvolupament d’aquest projecte.

La voluntat és que es vagi ampliant la gamma de productes de marxandatge amb articles adaptats a l'època de l'any i a les activitats turístiques que s'ofereixen al país.