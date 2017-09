La prova pilot per a la inclusió de joves amb discapacitat de la Fundació Privada Tutelar arrencarà amb uns cinc usuaris

La prova pilot per a la inclusió de joves amb discapacitat de la Fundació Privada Tutelar arrencarà amb uns cinc La Fundació Privada Tutelar té la voluntat d'iniciar en breu una prova pilot d'un projecte per a la inclusió de joves d'entre els 16 i els 25 anys amb una discapacitat greu amb uns cinc o sis usuaris. Hi ha la previsió que es pugui posar en marxa aquest mateix any i, de fet, la fundació ja ha començat a contractar persones per desenvolupar aquesta proposta i també compta ja amb el local on tindrà lloc. S'hi treballarà tant amb els joves com amb les seves famílies i s'incidirà en diferents aspectes com les àrees de relacions socials, el trastorn del llenguatge i la comunicació, trastorn de la simbolització, imaginació i creativitat i l’àrea de la conducta. Tal com ha posat en relleu la secretària de la fundació, Rosa Castellón, en aquest projecte està involucrat el Govern, l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i Salut Mental i, tot i que es començarà a treballar amb joves amb autisme i “una elevada necessitat de suport”, s'avaluaran altres perfils. Des de la fundació també treballen en una prova pilot per a la inclusió en l'oci de persones majors d'edat i estan donant servei a un grup d'entre 13 i 15 persones que aquest estiu han pogut gaudir d'estades curtes fora del país. A finals d'any es traspassarà el projecte al Govern.

La prova pilot del programa per a joves amb discapacitat greu d’entre 16 i 25 anys que la Fundació Privada Tutelar iniciarà al llarg d’aquest any arrencarà amb uns cinc o sis joves. Així ho ha explicat la secretària de l’entitat, Rosa Castellón, que ha manifestat que ja tenen el local on es durà a terme el projecte que començarà a treballar la integració de joves amb autisme i “una elevada necessitat de suport”.

La fundació ja ha contractat una persona per poder materialitzar aquest projecte i ara com ara es treballa en el seu disseny, en l’anàlisi dels perfils de persones que en poden formar part (ja que es començarà amb joves amb autisme però s’avaluaran altres perfils) i en la creació d’un protocol. De manera paral·lela, s’anirà adequant el local, que es troba al centre d’Andorra la Vella i que ha estat una cessió d’un particular, en el qual hi hauran diferents sales en les quals poder treballar amb els joves (com una de psicomotricitat, una altra per a activitats terapèutiques i un espai per a activitats lúdiques, entre d'altres) i també amb les famílies.

Hi haurà un coordinador, un tècnic i monitors de suport, per la qual cosa es calcula que el projecte integrarà entre quatre o cinc persones que la Fundació Privada Tutelar haurà de contractar. A banda de la implicació del Govern, aquesta iniciativa també compta amb el suport de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i professionals del Servei de Salut Mental de l’hospital i, ara com ara, també estan rebent l’assessoria d’una empresa externa. Les parts implicades treballen en una comissió per anar “avançant i tancant” diferents aspectes perquè el projecte es pugui posar en marxa de manera immediata. De fet, a finals d’aquest mes està previst fer una nova contractació i, després, ja només quedaria que la fundació contractés els monitors.

Els joves estaran en aquest servei, que rebrà el nom de joves en inclusió, entre les vuit del matí i les cinc de la tarda, de dilluns a divendres i treballaran diferents aspectes com les àrees de relacions socials, el trastorn del llenguatge i la comunicació, trastorn de la simbolització, imaginació i creativitat i l’àrea de la conducta, tal com comenta Castellón.

Integra adults

De manera paral·lela, la Fundació Privada Tutelar també està duent a terme un altra prova pilot centrada en l’oci per a persones adultes amb alguna discapacitat: Integra adults. Es tracta “que aquest oci es pugui fer en espais inclusius” i ara com ara es dona suport a un grup d’entre tretze i quinze persones, algunes de les quals han pogut gaudir aquest estiu d’estades curtes fora del país. “Per a molts d’ells potser era la primera vegada” que feien unes vacances d’aquest tipus, tal com comenta Castellón, recordant que a finals d’any aquest projecte passarà al Govern, que haurà de decidir si el presta des de les àrees del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior o bé ho externalitza perquè sigui la fundació o una altra entitat la que continuï amb aquest programa a través del qual aquestes persones fan classes d’idiomes, activitats esportives o d’altres.

La Fundació Privada Tutelar es fa càrrec de 32 persones i espera tancar l’any amb una xifra que pot oscil·lar entre les 35 o 37. Castellón remarca que en els últims anys hi ha hagut un increment, fruit també de “les circumstàncies socials” i recorda que aquest mes d’octubre l’entitat celebrarà el desè aniversari. En aquests deu anys haurà passat de fer-se càrrec de quatre persones a la trentena actual, a banda de les persones a les quals dona suport més enllà de la tutela.