La psicooncòloga Estapé recomana a la gent gran atendre els símptomes que podrien ser inici d'una malaltia

La psicòloga i psicooncòloga Tania Estapé ha recomanat a la gent gran atendre els símptomes que podrien ser inici d'una malaltia, en lloc d'atribuir-ho a l'edat. L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà ha acollit aquesta tarda una altra de les conferències emmarcades en el programa 'Envelliment saludable' i centrada en la gent gran i càncer, en què Estapé ha volgut desmuntar el mite de la vellesa com a etapa final de la vida en què no cal cuidar-se. Més de quaranta persones han assistit a la conferència en què la psicòloga ha lamentat que “si tots visquéssim cent anys, tots tindríem alguna cèl·lula que es reproduiria”, i ha assegurat que el càncer és una malaltia de gent gran.

Amb la col·laboració del grup Alba i la Federació de la gent gran d'Andorra, la xerrada ha intentat desmuntar el mite de la vellesa com a etapa final de la vida en què no cal cuidar-se. Estapé ha destacat que són una població que igualment pot superar un càncer o millorar la qualitat de vida, però malauradament arriben més tard al metge perquè ja no donen importància a la salut. Per tant, ha recomanat a la gent gran atendre els símptomes que podrien ser inici d'una malaltia, en lloc d'atribuir-ho a l'edat.

Finalment, ha destacat que tot i que els casos de càncer en la gent jove s'escolten més, és una malaltia de gent gran, i “si tots visquéssim cent anys, tots tindríem alguna cèl·lula que es reproduiria”.