La revetlla de Sant Pere dona el tret de sortida a un final de setmana festiu a Ordino

Ordino celebra aquest dimecres a la nit la revetlla de Sant Pere i dona, d'aquesta manera, el tret de sortida a un cap de setmana ple d'activitat amb motiu de les festes del Roser, que arrencaran divendres i s'allargaran fins al dilluns. Per evitar els problemes que hi ha hagut altres anys, el comú d’Ordino activa mesures preventives com la il·luminació extraordinària durant tota la nit al Prat de Call i Prat de Vilella, i als edificis públics: el Centre Esportiu d’Ordino, l'Auditori Nacional, l'edifici Font i l'escola de segona ensenyança. També es reforçaran els controls a la perifèria d’Ordino, i es posaran més efectius, segons informen des de la corporació comunal.

Ordino celebra aquest dimecres, 28 de juny, la revetlla de Sant Pere. La celebració serà aquest any a l’Andorra Congrés Centre Ordino, per la previsió de pluja, i no a la plaça Prat de Call com és habitual. La venda anticipada de tiquets a cinc euros per la costellada i la rifa continua oberta a l’Oficina de Turisme i al Servei de Tràmits del comú d’Ordino. Aquells que vulguin poden participar únicament a la rifa per un preu de dos euros. El programa festiu començarà a les 20.30 hores amb la costellada, i a les 22 hores tindrà lloc la rifa. Ja a les 22.30 hores hi haurà ball amb el Duo Sarau. La festa parroquial continuarà el dijous 29, a les 12 hores, amb la celebració de la missa a la capella de Sant Pere, del Serrat, i a les 13 hores, s’oferirà el tradicional aperitiu per a tots els assistents.

I la festa no s'acaba a Ordino, ja que divendres es dona el tret de sortida a les festes del Roser, que s'allargaran fins al dilluns 3 de juliol, que serà festiu al poble d’Ordino. Com cada any i per la gran afluència de gent que participa en aquestes festes, el comú d’Ordino activa mesures preventives com la il·luminació extraordinària durant tota la nit al Prat de Call i Prat de Vilella, i als edificis públics: el Centre Esportiu d’Ordino, l'Auditori Nacional, l'edifici Font i l'escola de segona ensenyança. També es reforçaran els controls a la perifèria d’Ordino, i es posaran més efectius, segons informen des de la corporació comunal.

La festa del Roser arrencarà amb el repic de campanes a les dotze de la nit i seguirà amb Soundsets. Tot seguit hi haurà una actuació de Líquid Dansa i fi de festa amb Kiss Brother’s. Ja dissabte tindrà lloc el concurs de petanca (a les 11 hores), la tradicional cursa groga pel riu Segudet, a les 16 hores, i tot seguit activitats infantils. A les 23.30 hores hi haurà la batucada pel carrer Major amb Els Batrakes i, a les dotze, nit de versions amb Denoche, batucada i fi de festa amb Kiss Brother’s. Diumenge hi haurà missa solemne a les 11.30 hores i, tot seguit, l’actuació de l’Esbart de les Valls del Nord i la tradicional plega de roses, a les 13.15 hores. A la tarda hi haurà parc infantil, tir al plat i la cursa ECOA i, ja a les 21 hores, la tradicional hamburguesada i el concert d'Strombers, per cloure la festa amb Kiss Brother’s i DJ Andy. Dilluns, darrer dia de festa, hi haurà la missa del jovent a les 12 hores, seguida d’un aperitiu. A la tarda, festa de l’escuma (17 hores), la 'fashion week' i coca i xocolata per tothom (18.30 hores). La festa es clourà amb el ball de tarda a l'Andorra Congrés Centre Ordino, a les 19 hores amb el grup Venècia.