La Ruta de la Tapa de Sant Julià arriba a la novena edició allargant-se un dia més

Sant Julià de Lòria acollirà entre el 23 i el 26 de febrer la novena edició de la Ruta de la Tapa, que presenta com a principal novetat el fet que s'allarga un dia més, des de dijous a diumenge, i a més potencia la qualitat dels productes, motiu pel qual el preu passa de dos a tres euros. La proposta compta amb la participació de 17 restaurants i bars, que podran optar a premis més elevats en les categories de millor tapa i millor bar de tapes, ja que les quantitats passen de 200 a 300 euros, tal com ha explicat el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig, recordant que també hi haurà premis per als participants en aquesta ruta. L'objectiu, tal com ha comentat la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, és "incentivar" que la gent d'altres parròquies baixi a Sant Julià i per aquest motiu s'ha allargat un dia més la ruta, ja que han comprovat que molta gent ja surt els dijous.

Sant Julià de Lòria celebra entre el 23 i el 26 de febrer la novena edició de la Ruta de la Tapa, una cita que té com a principal novetat que s’allarga un dia més, comença dijous per acabar diumenge, i que potencia la qualitat de les tapes que s’oferiran, que passaran de dos a tres euros (preu per tapa més beguda). Tal com ha comentat la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, l’objectiu és “incentivar” que la gent baixi a Sant Julià de Lòria i per això passen de tres a quatre dies ja que han comprovat que dijous ja és un dia en què la gent surt.

La cita, que compta amb la participació de 17 bars i restaurants, es fa coincidir amb la celebració del Carnaval i, segons ha explicat el conseller de Cultura, Josep Roig, l’edició d’aquest any ha inclòs novetats per fer “l’esdeveniment més atractiu” i perquè la gent pugui descobrir “la riquesa gastronòmica” de Sant Julià. La voluntat ha estat que els restauradors se sentissin “més protagonistes del projecte” i per aquest motiu s’han inclòs alguns canvis, com els ja esmentats de l’increment del preu. D’aquesta manera, es pretén que puguin oferir un producte de més qualitat. En aquest sentit, la cuinera del Bar Restaurant la Valireta (que va ser un dels guanyadors de l’edició anterior), Sole Reyes, ha destacat que aquest increment del preu els “facilita la gestió” i alhora permet oferir una major qualitat. En el seu cas han preparat carpaccio de peus de porc, amb bolets i salsa de gerds.

A demanda dels restauradors també s’ha canviat el mètode per votar i, d’aquesta manera, la votació es farà a través de la butlleta i no del passaport, ja que així s’espera una major participació. En aquest sentit, Teruel ha recordat que el 2015 hi va haver 1.891 participants i es van repartir 23 passaports mentre que el 2016 la participació va ser de 1.899 i la xifra de passaports va ser de 40. La voluntat és, per tant, que hi pugui haver més participació. Una altra de les iniciatives és que els restaurants podran optar a premis més elevats tant a la millor tapa com al millor bar de tapes. Així, els premis passen de 200 a 300 euros, tal com ha destacat Roig, gràcies a la col·laboració de patrocinadors privats. D’altra banda, els participants també podran optar a premis oferts també per col·laboradors.

El conseller de Cultura ha posat en relleu que aquesta és una iniciativa “consolidada” que pretén donar “força i vida a la parròquia”, un objectiu que es busca també a través d’altres propostes que vinculen espectacles i gastronomia.