La setmana de la caça de l’isard es tanca amb 117 captures

Un total de 117 captures, de les 143 que s’havien autoritzat. Aquest és el balanç, encara provisional, de la setmana de la caça de l’isard, segons informa el Govern en un comunicat. Tot i el balanç positiu que fan des del cos de banders, s’han registrat un total de tres expedients sancionadors. La climatologia adversa ha provocat que no s'hagi arribat al total de captures autoritzades.

La setmana de la caça de l’isard s’ha tancat amb un total de 117 captures, de les 143 que s’havien autoritzat. Aquest balanç, però, no és definitiu, ja que els caçadors disposen de 24 hores des de la captura fins al control morfobiomètric de la peça capturada per part del cos de banders i, per tant, durant aquest dilluns encara es podria registrar alguna captura més.

El director del cos de banders, Miquel Rossell, considera que el fet que no s’hagin esgotat el total de captures autoritzades respon a la climatologia adversa dels darrers dies de la setmana. A més, apunta que els caçadors són cada vegada més selectius en el moment d’escollir la peça que han d’abatre i per això no s’assoleixen el total de les captures.

La setmana de la caça d’enguany va començar el diumenge 10 de setembre i ha finalitzat aquest diumenge dia 17 amb la participació de 555 caçadors agrupats en un total de 52 colles.

El balanç de la setmana és positiu, segons informa el Govern en un comunicat, tot i que s’han registrat un total de tres expedients sancionadors. Els expedients oberts fan referència, en els tres casos, a situacions en què s’ha caçat un isard i no s’ha anellat, així que les persones afectades s’exposen a una sanció econòmica i a la retirada de la llicència de caça durant tres temporades.

Des del cos de banders s’ha volgut remarcar i agrair la participació dels caçadors tant en el recompte general com en la recollida de mostres biològiques de l’animal, que permetrà conèixer l’estat de salut de la cabana