La Setmana de l'isard, del 10 al 17 de setembre

Segons la modificació del Reglament de gestió i caça de l’isard, la Setmana de l'isard tindrà lloc del 10 al 17 de setembre, ambdós dies inclosos. El període hàbil per sol·licitar les llicències especials de caça d'aquesta espècie serà del 10 al 24 de juliol. La mateixa modificació preveu incentivar la participació dels caçadors en els censos d’isards i en el seguiment sanitari de l'isard. També s'han habilitat captures de muflons i cabirols durant la temporada de caça 2017-2018. Així, la temporada de caça menor 2017-2018 queda fixada del diumenge 1 d’octubre del 2017 al 7 de gener del 2018. Els dies hàbils són els dijous, els diumenges i els dies festius establerts. Respecte a la temporada de caça del porc senglar i del cérvol aquesta queda fixada del diumenge 1 d’octubre del 2017 al 25 de febrer del 2018. Els dies hàbils són els dijous, els dissabtes, els diumenges i els dies festius establerts.

La mateixa modificació preveu incentivar la participació dels caçadors en els censos d’isards i en el seguiment sanitari de l’espècie. Així, en el procés d’adjudicació de les captures a les colles de caçadors, es faran les adjudicacions directes i, en cas que restin captures per atorgar, es farà un sorteig públic en què només podran prendre-hi part els caçadors que hagin participat activament en els censos de l’isard i en l’aportació de mostres orgàniques per al seguiment sanitari de l’espècie. Les captures que s’atorguin mitjançant sorteig passaran a pertànyer a la colla de la qual el caçador formi part. Cal tenir present que la constitució de les colles de caçadors de l’isard es farà exclusivament per Internet.

El pla de caça de l’isard al vedat d’Enclar d’aquesta temporada resta pendent d’aprovació en funció dels resultats dels censos que finalitzen el 19 de juliol. En cas d’acordar-se el pla de caça, es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, la seva aprovació i el tipus i quantitats de captures autoritzades.

Per a la temporada de caça 2017-2018, s’autoritza l’aplicació d’un pla de caça en la població de muflons en terreny cinegètic comú. L’aplicació d'aquest pla preveu 140 captures en caça no acompanyada: 70 femelles en el període hàbil de caça d’hivern, i 70 mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu.

A més, per a la temporada de caça 2017-2018, s’autoritza l’aplicació d’un pla de caça en la població de cabirols en terreny cinegètic comú. L’aplicació d'aquest pla preveu 120 captures en caça no acompanyada: 60 femelles en el període hàbil de caça d’hivern, i 60 mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu.

El període per sol·licitar la participació en els sortejos dels plans de caça de l’isard en el vedat de caça d’Enclar i els plans de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú, és del 10 de juliol a l’11 d’agost del 2017, ambdós dies inclosos. Els sortejos se celebraran el 13 de setembre a l’edifici administratiu del Govern.

Cal destacar que, enguany, amb l’objectiu de simplificar i d’agilitzar els tràmits administratius, totes les llicències es poden tramitar i pagar mitjançant la pàgina web www.e-tramits.ad. Per aquest tràmit cal disposar de l’accés a l’usuari i contrasenya del MIL de l’Administració. Els preus de totes les llicències s’han actualitzat amb l’increment corresponent de l’IPC. Aquests períodes de caça han estat aprovats en la darrera reunió de la Comissió de Seguiment de la Caça.