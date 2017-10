La Seu d’Urgell inicia el camí cap als Jocs Special Olympics 2018

Els Jocs Special Olympics 2018 ja han iniciat el camí a la Seu d’Urgell. A la sala Sant Domènec, en un acte de presentació obert a tota la ciutadania, es va explicar dimarts els detalls de Territori Special, que Andorra la Vella, juntament amb la Seu d’Urgell, acollirà el cap de setmana del 21 al 22 d’octubre. Els esports que els més de 600 esportistes disputaran són atletisme i futbol sala, a Andorra la Vella; i bàdminton, ciclisme i petanca a la Seu d’Urgell. L’esdeveniment és organitzat per l’Ajuntament de la Seu, el Comú d’Andorra la Vella, la Federació ACELL (Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual) i Special Olympics Catalunya. Anna Vives, tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones del consistori de la Seu, va explicar la importància d’aquests esdeveniments per a la ciutat. “Donat el valor social i integrador d’unes proves esportives de màxim nivell, estem convençuts que serà de les millors coses que hauran passat mai a la Seu d’Urgell.”

El president de Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, va parlar sobre la filosofia de l’esport en Special Olympics i va remarcar que “les dues localitats s’han de fer seus els Jocs; de ben segur que es convertiran en uns records inesborrables per a tota la població”. També va animar tots els assistents a participar en tots els esdeveniments i a “gaudir del viatge que ens portarà cap als Jocs Special Olympics”.