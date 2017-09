La sinistralitat laboral augmenta un 6,6% en el primer semestre

El primer semestre de l’any s’ha tancat amb 2.048 accidents laborals, fet que suposa un increment del 6,66% de la sinistralitat a la feina respecte al mateix període de l’any passat, quan se’n va registrar 1.920.

Aquesta xifra a més consolida el repunt dels accidents laborals ja apuntat el 2016, quan es va trencar la tendència a la baixa iniciada el 2011, amb l’única excepció del 2014, en què hi va haver un lleuger increment. Si en el segon semestre es mantin­gués la mateixa línia, es tancaria el 2017 per damunt dels 4.000 accidents, xifra que es va aconseguir rebaixar per primer cop el 2011 i que no s’ha tornat a superar en els darrers cinc anys.

El nombre de baixes derivades d’aquests accidents laborals, segons les dades que consten a la pàgina web de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), s’eleva a 1.014, amb una mitjana de durada de 42 dies, dos dies més que la mitjana que es va registrar el primer semestre del 2016, que va ser de 40. Tot i això, i malgrat aquest lleuger increment de la durada mitjana de les baixes, la xifra és inferior a la registrada els últims anys. I és que la mitjana de dies de baixa laboral del 2016 i del 2015 va ser de 48, dos dies més dels que es van registrar el 2014.

Un altre aspecte a destacar en relació amb aquestes xifres és que el principal volum d’accidents laborals no es dona en cap dels sectors que tradicionalment n’acumulen més perquè tenen, també, un volum més gran d’assalariats. En aquest sentit, en aquests sis primers mesos de l’any encapçala la llista de sinistralitat laboral el sector d’altres activitats socials i de serveis prestats, amb 518, 67 més dels que es van comptabilitzar en aquest sector entre el gener i el juny del 2016.

En segon lloc es troben els 362 sinistres registrats en el sector del comerç i la reparació de vehicles de motor, que han crescut un 8,7% respecte al primer semestre de l’any passat, i en tercer lloc, i després que el 2016 desbanqués el sector de l’hoteleria i tornés al podi dels sectors amb més sinistralitat, repeteix la construcció, que en els primers sis mesos de l’any ha registrat 305 accidents laborals. El quart lloc del rànquing és per a l’hoteleria, amb 238 sinistres, ja seguit, a força distància, pel sector de les activitats immobiliàries, amb 160 accidents, i el d’administració pública, defensa i seguretat social, en el qual se n’ha comptabilitzat 134.

En canvi, entre les activitats amb menys sinistralitat trobem els organismes extraterritorials, sector en què no s’ha registrat cap accident, i règims especials –el grup relatiu als assalariats contractats en el marc del programa de treball temporal impulsat per l’executiu–, en què els primers sis mesos de l’any s’ha comptabilitzat un únic accident, que ha generat però una baixa, de 31 dies de durada.

Treball domèstic a la comunitat (5 accidents), producció i distribució d’energia elèctrica (8) i educació (8) són els altres grups amb un nombre més baix d’accidents, ja que cap ha superat la desena.

Si mirem l’evolució de la sinistralitat mes a mes, març i gener són els mesos que hi ha hagut més accidents laborals, 458 i 421, respectivament, i per tant també un nombre més elevat de baixes, 220 al març i 208 al gener. En canvi, el maig va ser el mes en què es van comptabilitzar menys sinistres, 247, tot i que no menys baixes. I és que a l’abril la CASS va registrar fins a 260 accidents laborals, que van suposar 122 baixes, xifra lleugerament inferior a les 136 del maig.

Quant al nombre de baixes laborals derivades dels accidents, i a diferència d’altres anys en què els sectors amb més accidents no van ser els que més baixes havien generat, són els sectors amb més sinistres els que han comportat més baixes laborals aquest primer semestre de l’any. Així, el sector d’altres activitats socials i de serveis prestats n’ha registrat 200, amb una durada mitjana de 43 dies, en el comerç i reparació de vehicles de motor s’han comptabilitzat 189 baixes, també d’una durada mitjana de 43 dies, i en el cas de la construcció les baixes laborals han estat 183 amb una durada de 42 dies.

Entre els sectors en què menys baixes provocades per accidents hi va haver, i a part del d’organismes extraterritorials –sense accidents– i règims especials –un sinistre, amb una baixa–, destaca el d’educació (3 baixes), treball domèstic a la comunitat (4) i producció i distribució d’energia elèctrica (5).