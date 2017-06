La tercera edició del Generador d'Estiu arriba amb deu tallers per als joves de 12 a 17 anys

Aquest dilluns s'ha presentat la tercera edició dels tallers del Generador d'Estiu del comú d'Escaldes-Engordany. Les activitats, adreçades a nois i noies d'entre 12 i 17 anys, comencen el 3 de juliol i duraran fins a la primera setmana de setembre. Cada setmana es farà un taller diferent, com per exemple un taller de grafit, un de cuina saludable, un de teatre o fins i tot un de robòtica. Tindran lloc de 16 a 18 hores de dilluns a divendres i, a més, hi haurà lliure accés a l'espai cada dia de dos quarts de dotze a quatre de la tarda.

Sota el lema 'Porta la teva energia, genera diversió', el comú d'Escaldes-Engordany ha presentat aquest dilluns la tercera edició del Generador d'Estiu. Aquesta iniciativa va adreçada als joves de 12 a 17 anys. Durant tres mesos d'estiu: juliol, agost i la primera setmana de setembre; es proposa als joves tallers diferents i originals, a més d'activitats de lleure juvenil. Cada dia, els nois i noies poden gaudir de 16 a 18 hores de classes esportives o culturals depenent de la setmana. A més, l'espai continua obrint en la modalitat de lliure accés, d'11.30 a 16 hores. Entre totes les activitats, la consellera de Joventut d'Escaldes-Engordany, Laura Lavado, ha destacat la novetat d'un taller de grafit, un d'ecologia domèstica, de robòtica, de teatre, de capoeira, de fotografia i de hip-hop. També ha explicat que es pot aprendre a formar part d'una batucada o a cuinar saludablement.

Des del departament de Joventut del comú, la consellera ha manifestat que ''s'ha volgut oferir una alternativa als esports d'estiu amb activitats creatives, educatives, ofertes per als professionals de diferents sectors, i d'aquesta manera els joves aprofiten l'estiu per descobrir i viure noves experiències que potser els poden obrir nous horitzons de cara a escollir les seves futures carreres professionals". D'altra banda, el cap de Joventut, Miquel Millán, ha explicat que des del comú, ''s'esperen més inscripcions de joves que l'any passat, ja que s'estan fent els tallers de manera més atractiva, tenint en compte els interessos dels adolescents". L'any passat, al voltant de 120 joves van gaudir d'aquesta iniciativa promoguda pel departament de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany.

Les inscripcions d'aquesta tercera edició es fan a l'Espai Jovent i al Secretariat d'Esports del Prat del Roure a partir d'aquest dilluns, 26 de juny. La consellera ha remarcat que les places són limitades, aproximadament d'uns 25 membres per taller i que cada dimecres es tanquen les inscripcions de la setmana següent. El preu de la inscripció és de 15 euros per setmana tot i que enguany, dos tallers seran gratuïts, ja que es fan amb col·laboració d'Andorra Sostenible i de Creu Roja.