La tercera marató fotogràfica incorpora un concurs d'Instagram

L'Escola d'Art del comú d'Andorra la Vella, en col·laboració amb Andorra Turisme, organitza l''Andorra shopping-foto' a la capital i a Escaldes-Engordany. L'objectiu és premiar la millor col·lecció de fotografies realitzades en tres categories. El certamen es farà el dissabte 4 de novembre. Les fotografies s'hauran de fer en un recorregut i en un temps determinats, i segons les característiques de cada categoria.

El dissabte 4 de novembre tindrà lloc la tercera marató fotogràfica que pretén donar a conèixer Andorra des d'un punt de vista lúdic. Al concurs hi poden participar fotògrafs professionals o aficionats nacionals i estrangers, que tinguin càmera digital o un mòbil per fer fotos d'alta qualitat.

El concurs té tres categories de participació en funció del nivell: Max-Marató per a fotògrafs professionals, Family-Marató per a famílies amb dots creatives altes, i s'incopora una nova categoria, l'Instagram-Marató per als aficionats al món de la fotografia que no poden viure sense el seu mòbil. Hi podran participar tots aquells que pengin tres fotos amb l'etiqueta #maratoandorrafoto17.

Les fotografies s'hauran de fer en un recorregut i en un temps determinats, i segons les característiques de cada categoria. Per a tots aquells que s'hi vulguin inscriure, les bases es poden consultar tant a www.andorralavella.ad com a www.visitandorra.com. Excepte a la categoria d'Instagram, a les altres, els participants s'hi han d'inscriure prèviament, omplint els formularis que es poden trobar en línia. Els inscrits a les categories Max-Marató i Family-Marató s’hauran de presentar obligatòriament al Centre Cultural la Llacuna el mateix dissabte 4 de desembre a les 10 hores, on se'ls lliurarà un sobre amb els requisits específics de cada categoria del concurs.

La categoria Max-Marató premiarà la millor col·lecció de set fotografies i el guanyador s'endurà 1.500 euros en material fotogràfic. La Family-Marató premiarà la millor col·lecció de cinc fotografies i el primer classificat s'endurà 1.000 euros en material audiovisual o tecnològic que triarà ell mateix. Finalment, la categoria d'Instagram es premiarà amb 500 euros en material audiovisual o tecnològic.

A l’edició 2016 de la marató fotogràfica es van registrar un centenar de participants, una xifra que es preveu que sigui més elevada aquest any, tenint en compte que s'ha ampliat de dues a tres categories. La marató està organitzada per l'Escola d'Art del comú d'Andorra la Vella, en col·laboració amb Andorra Turisme.