La Universitat preveu creixement i formacions estratègiques per al país

El termini del darrer pla estratègic s’ha acabat i la Universitat d’Andorra (UdA) ja està dissenyant el proper, que vol definir cap on anirà la institució en el futur. Malgrat que el pla serà per al 2018-2020, l’estratègia dissenyada té una visió més àmplia, per a deu anys vista, segons va explicar el rector de la universitat, Miquel Nicolau. Algunes de les conclusions d’aquest estudi ja s’han avançat. Es tracta de la tendència a la internacionalització, tant d’estudiants com de formacions, però també d’oferir formacions estratègiques per al país, com ja es fa en l’àmbit de l’educació, i també es vol potenciar en l’àmbit de les finances i l’economia. Per tot, el pla també haurà de preveure el potencial creixement de l’UdA no només pel que fa a estudiants sinó també pel que fa a espai, ja que segons Nicolau ara s’està al límit d’ocupació.

Aquest any l’UdA ha crescut en un 7% d’estudiants en formació reglada i més d’un 9% en bàtxelors. “Ens hem sorprès, hem superat les expectatives, perquè l’any passat ja estàvem al màxim, però és veritat que cada cop més estem atraient estudiants internacionals”, va explicar Nicolau. Davant d’aquest creixement i les titulacions previstes de cara al curs 2018 i 2019, com són el màster de ciències de l’educació i el màster de dret (que serà virtual), l’UdA té dos plans per expandir-se. Un és la projecció de nous espais interns i l’altre és llogar un local extern proper a la universitat per disposar de més

aules.

El pla estratègic ha de definir cap on va el centre. “Volem continuar sent una universitat petita de cara al futur, però una mica més de dimensió ens faria més sòlids per abordar tots els projectes que té la Universitat”, va dir Nicolau.

La internacionalització és la base important d’aquest pla estratègic de cara als quatre anys vinents, però també preveu tot un seguit d’accions. Algunes diu Nicolau que ja s’estan implantant, “com és la mateixa internacionalització però també la qualitat, la recerca i l’obertura”.

El pla que es treballa a porta tancada al consell universitari també es vol presentar als alumnes, però encara es treballa i també preveu que el 2019 hi ha eleccions de rector. Nicolau no s’ha volgut pronunciar sobre la intenció o no de tornar-se a presentar, però sí que ha dit que el nou pla no pot hipotecar el rector que vingui d’aquí dos anys.

L’ampliació immediata es farà a la universitat, però ja s’ha visitat locals externs

De cara a l’any vinent l’UdA ja disposa de quatre projectes sobre la taula per expandir-se recuperant espais del mateix edifici, després que a principis d’aquest any es va ampliar la sisena planta i es va guanyar dos espais multifuncionals. Amb les noves obres es vol crear “una aula a la planta baixa, dos espais multifuncionals; un que pot ser un seminari i l’altre despatxos per a estudiants i una mena de sala d’actes petita o d’espai multifuncional per als estudiants, que també ens fa falta, espais de sales d’estudi i també d’esbarjo”, va explicar el rector.

Tot i això, de cara al curs vinent es poden trobar en la necessitat de tenir encara més espais i per això des de la Universitat ja han visitat locals a la mateixa plaça de la Germandat i locals que toquen al centre per expandir-se i aprofitar així els serveis centrals sense haver-los de duplicar. Nicolau assegura que no hi ha cap compromís amb cap local i que el que es vol és que “l’ampliació de la universitat sigui reversible, tant si volem espais perquè cal ampliar com si volem reduir-ne perquè cal reduir”, va dir. Nicolau va recordar que no només es preveu un increment per les noves titulacions, com són els màsters d’educació i de dret, sinó que hi ha titulacions com infermeria i empresa que tenen les aules completament plenes i per a les quals es necessita més espai.