L’AAMA homenatja Pere Valls per “tota la feina que va fer”

Coincidint amb el Dia mundial de l’Alzheimer –que se celebrava ahir–, l’Associació Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA) va organitzar la primera Gala Pere Valls. L’acte va servir per retre homenatge a qui va ser president de l’AAMA, per “tota la feina que va fer”, ja no només en favor dels afectats per aquesta malaltia sinó per tot el col·lectiu de persones amb discapacitat. Així ho va resumir la seva filla, Montserrat Valls, que ara el succeeix en la presidència de l’AAMA.

A part del record per Pere Valls, que també va ser president de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), la gala va servir per presentar i posar a la venda el llibre Un passat i un futur presents, un recull de relats sobre l’Alzheimer d’escriptors andorrans i també d’espanyols que han viscut de prop la malaltia, coordinat per l’autor andorrà David Arrabal i promogut per l’associació amb la voluntat de sensibilitzar la societat envers la malaltia.

El llibre ja es va posar a la venda ahir mateix a un preu de 15 euros l’exemplar. El que es recapti es destinarà “íntegrament” a organitzar tallers, conferències i formacions amb l’objectiu d’ajudar familiars i cuidadors i, alhora, sensibilitzar la societat de la gravetat de la malaltia. Valls va insistir que la incidència de l’Alzheimer és més gran del que sembla

–així que l’associació fa un esforç extra per donar-se a conèixer i contribuir a alleugerir la càrrega de familiars i cuidadors– i “cal que quan ens arribi sapiguem actuar”.