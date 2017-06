L’accés al Parc Central per l’avinguda Tarragona es tanca dissabte al vespre per la Festa de la Joventut

L’accés al Parc Central per l’avinguda Tarragona es tancarà aquest dissabte, 3 de juny, al vespre per la Festa de la Joventut. Així, l’entrada al concert nocturn de la Festa de la Joventut es farà únicament a través de l’accés al Parc Central per la passarel·la del carrer Prat de la Creu, segons informa el comú. L’organització desallotjarà a les 20 hores el Parc Central per controlar l’aforament al concert, al qual es podrà accedir a partir de les 20.30 hores.

L’entrada al concert nocturn de la Festa de la Joventut d’Andorra la Vella, aquest dissabte, es limitarà a l’accés al Parc Central a través de la passarel·la del carrer Prat de la Creu. En aquest accés, es faran controls per evitar l’entrada de begudes alcohòliques en una festa en la qual no se servirà alcohol.

D'aquesta manera, l’entrada al Parc Central per l’avinguda Tarragona restarà tancat entre les 20 hores i les 0.45 hores. Aleshores, es reobrirà aquest accés per permetre la sortida dels assistents. Alhora, s’habilitarà un carril de circulació perquè els pares que ho desitgin puguin aparcar momentàniament per recollir els assistents a la Festa de la Joventut.