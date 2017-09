L’addició a les tecnologies, nova preocupació de les famílies amb infants de 3 a 12 anys

El cicle de xerrades ‘Compartint’, adreçat a famílies amb infants de 3 a 12 anys, ha introduït enguany una sessió dedicada a les addicions, en especial a les noves tecnologies. “Ens adonem que els infants des de molt petits utilitzen les noves tecnologies i es fa difícil interessar-los per noves coses”, ha assegurat la consellera de Gent Gran i d’Infància, Sandra Tomàs. La proposta, impulsada pel departament d’Infància del comú d’Escaldes-Engordany, pretén ser un espai de trobada per a mares i pares per intercanviar experiències amb el suport de professionals. S’han programat tres sessions, amb un preu de 3 euros, el 26 de setembre, el 24 d’octubre i el 28 de novembre.

La proposta, impulsada pel departament d’Infància del comú d’Escaldes-Engordany, pretén ser un espai de trobada per a mares i pares per intercanviar experiències amb el suport de professionals. En aquesta edició s’ha introduït la figura del ‘coach’ (Cristina Segura), formant un tàndem amb una psicòloga (Marta Compte).

Hi ha tres sessions programades, a un preu de tres euros, el 26 de setembre, el 24 d’octubre i el 28 de novembre. A part de les addicions dels infants es tractaran altres qüestions com la comunicació amb els fills o com posar límits. El nombre de participants màxim per cada sessió és de 30 persones i el mínim per portar-la a terme és de 8 participants.