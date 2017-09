L’adequació al conveni internacional porta problemes a la fundació tutelar

Els canvis fruit de l’adopció d’acords internacionals com el Conveni Relatiu als Drets de les Persones Discapacitades estan comportant algunes dificultats a entitats com la Fundació Privada Tutelar. El fet és que aquest text demana als estats que es deixi d’utilitzar la terminologia provinent del dret romà utilitzada fins ara per passar a fer servir una nomenclatura nova. Així, avui es parla d’acompanyament, i s’ha deixat d’utilitzar el terme incapacitar per modificació de la capacitat, així com procediment d’incapacitació per mesures per modificar la capacitat de la persona.

Tot plegat fa que els tribunals intentin no incapacitar totalment. I per aquest motiu han deixat d’utilitzar la paraula tutela i han passat a fer curateles ampliades. Segons expliquen els experts en la matèria, curatela fa referència a l’àmbit econòmic. És acompanyar algú a complementar la seva capacitat per als actes i negocis jurídics. Ara, però, fan curateles ampliades a tots els àmbits de la vida de la persona, com poden ser el social o el sanitari. Això, a la pràctica, significa que l’entitat que es fa càrrec d’acompanyar algú a complementar la seva capacitat, com és la Fundació Privada Tutelar, hagi de prestar sota el terme de curatela un servei que és una tutela. I aquest fet comporta un problema econòmic, ja que l’entitat ha d’oferir més recursos que els diners que ingressa per cada situació.

Actualment, el conveni entre la Fundació Privada Tutelar i el Govern estableix un preu per a la situació de tutela, un per a la curatela i un per a la pretutela, que s’atorga en funció dels usuaris. Això mateix fixa l’acord entre la fundació i els comuns. Els preus es van establir el 2007 i ara el Govern i la fundació veuen la necessitat d’incrementar-los. A banda de revisar els imports, una tasca que caldrà fer quan es renovi el conveni amb l’executiu és redefinir els conceptes. Això passarà per deixar de distingir entre tutela, curatela i pretutela i fixar les quantitats segons els paràmetres que requereixi cada persona. Amb aquesta adequació se solucionarien les disfuncions amb què avui es troba l’entitat. La fundació també rep una aportació de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA).