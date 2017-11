L’AEAT veu una bona mesura reforçar els acompanyants per evitar aldarulls

En l’última reunió de la taula transversal d’oci nocturn del Pas de la Casa, el Govern va prendre el compromís de demanar als turoperadors si poden reforçar els acompanyants dels clients segons la tipologia de grup que es tracti durant la propera temporada d’hivern per evitar comportaments incívics. La mesura és vista amb bons ulls des de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT), un tipus d’allotjament que, com va recordar el ministre de Turisme, sol rebre el perfil de client jove que vol passar-s’ho bé, a banda del públic més familiar.

La presidenta de l’entitat professional, Valérie Lackner, va destacar que troba bé la mesura i va assegurar que ja hi ha empreses que exigeixen als turoperadors reforçar els responsables dels grups, si bé és cert que algunes no ho fan, va dir. En aquest sentit va explicar que demanen que es destinin als grups “responsables que puguin dirigir” i que “tinguin autoritat sobre aquest grup” a més de serveis de vigilància.

Aquesta és una mesura que ja s’ha posat en pràctica en altres destinacions i, segons explica Lackner, és àmpliament efectiva. La presidenta de l’AEAT va posar com a exemple altres països com França. “Als Alps, on tenen molts grups, ho fan així”, va recalcar. Per Lackner, exigir que es reforcin els acompanyants dels clients “dona la garantia que el turoperador és seriós i fiable”, ja que destinar un nombre més elevat de responsables de grup és una depesa important.

Tot i que la mesura és l’adequada, l’associació que aplega els apartaments turístics veu dificultats a l’hora d’implementar-la, sobretot a nivell legal. En aquest sentit, Lackner va apuntar que en el cas que el turoperador contracti un servei de vigilància privat pel seu grup i els clients es comportin de forma incívica caldrà analitzar si legalment aquest servei pot intervenir al carrer o dins d’un local d’oci nocturn o si, per contra, no pot fer-ho. Perquè, en el cas que succeís algun fet greu (com ara una agressió) es pregunta qui en seria el responsable. Per això considera que aquesta és una qüestió que caldrà treballar conjuntament amb el ministeri d’Interior.

Lackner va recordar que els aldarulls que es donen al Pas de la Casa es produeixen en moments “molt puntuals”, com ara les setmanes blanques. També va remarcar que en aquest assumpte cal anar amb cautela perquè hi ha un tipus de client que busca divertir-se i que dona molta feina.

En aquest sentit, la presidenta de l’AEAT va coincidir amb el ministre de Turisme que cal un equilibri entre els diferents perfils de client (com poden ser els joves o les famílies). Amb tot, va recordar que els apartaments acullen grups en èpoques en què els necessiten i no pas quan hi ha el target familiar, ja que la convivència entre els dos tipus és delicada, a banda que les estades de famílies tenen un preu molt diferent. Davant la possibilitat de limitar un perfil del client plantejada pel ministre, Lackner va deixar clar que “necessitem els dos tipus per tenir una temporada decent” i va concloure que el que cal és “saber gestionar amb intel·ligència”.