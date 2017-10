L’AGIA estima que el preu del lloguer només ha crescut prop del 5 per cent

El Col·legi professional d’agents i gestors immobiliaris d’Andorra (AGIA) considera que la sensació que s’ha encarit de forma important el preu del lloguer no s’adequa a la realitat. Tot i que el sector admet que globalment hi ha hagut una tendència a l’alça aquesta pujada ha estat de menys del 5%. Així, i segons va explicar el president de l’entitat, Jordi Galobardas, els contractes vigents només s’han actualitzat amb la variació de l’IPC mentre que en els que han arribat a la seva fi sí que s’ha intentat augmentar perquè “els preus han estat bloquejats durant molt temps”. Per aquest motiu va remarcar que el que succeeix és que “quan coneixes un cas, de l’anècdota se’n fa categoria”.

Al mateix temps, Galobardas va afirmar que “no és veritat que no hi ha pisos de lloguer” ja que les immobiliàries tenen habitatges en cartera. En aquest sentit va declarar que, sense voler minimitzar el problema, al centre és el lloc on hi ha més escassetat de pisos disponibles, tot i que no és impossible trobar-ne, i va atribuir la sensació de manca d’habitatge al “canvi de percepció del consumidor”, ja que abans podia triar i ara no.

El president de l’AGIA es va referir al problema afegit amb què es troben els treballadors temporers. Segons va indicar, una part de les dificultats provenen de la rigidesa de la llei d’arrendaments, que no permet fer contractes per cinc o sis mesos. A això s’hi afegeix el fet que tres o quatre anys enrere hi havia una cartera gran de lloguers i ara no, tot i que va remarcar que la situació “lògica” és l’actual. Amb tot, Galobardas va acceptar que les empreses del sector són coneixedores de les dificultats amb què es troben els temporers i per això va destacar la necessitat de buscar una solució.

La sortida a la problemàtica actual passa, va dir Galobardas, per modificar la legislació, una demanda que les associacions del sector ja van traslladar al Govern i als grups parlamentaris. Exposen que la llei d’arrendaments actual no preveu totes les situacions que hi ha al mercat i que la realitat demana més flexibilitat. A més es mostren convençuts que poder fer contractes més curts ajudaria a resoldre gran part de les dificultats, fins i tot a curt i mitjà termini.