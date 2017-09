L’Agreda enceta un nou curs sobre l’amiant amb 20 alumnes

L’Associació de Gestors de Residus (Agreda) organitza novament un curs amb l’objectiu de facilitar als participants la capacitació necessària per als treballs amb amiant: conèixer-lo i identificar els materials sospitosos de contenir-ne. En aquesta segona edició del Curs per a la gestió de l’amiant, que va començar ahir, hi ha inscrits fins a vint alumnes: deu al curs que es dirigeix als perfils tècnics i deu més al curs dirigit als operaris.

Per gestionar i manipular l’amiant cal formació. Així s’estableix en el reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin. És per això que l’Associació de Gestors de Residus organitza aquesta setmana el curs amb l’objectiu de facilitar als participants la capacitació necessària per als treballs amb amiant. Per donar la màxima qualitat als alumnes, la formació es diferencia per a dos perfils: una per a tècnics (arquitectes, enginyers, encarregats d’obra, tècnics de riscos laborals, tècnics en la gestió de residus) i una per a operaris (de la construcció i gestors de residus). Aquestes formacions es tornaran a organitzar la setmana del 6 de novembre.

El programa del curs, de vint hores, passa per la definició dels treballs, les tècniques preventives específiques, els mitjans auxiliars, els equips i eines, la coordinació d’activitats empresarials i les pràctiques professionals.