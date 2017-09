L’alberg de la Comella s’utilitzarà per impartir formació a la policia

El comú d’Andorra la Vella i el Govern han signat un conveni de col·laboració per a l’ús temporal de les instal·lacions que conformen l’alberg de la Comella. El lloguer serà a partir de l’1 d’octubre i fins a final d’abril del 2018, i obre la porta a futures col·laboracions. El Govern va mostrar fa uns mesos l’interès per poder disposar de l’espai per tal d’impartir formació als membres dels seus cossos especials, en aquest cas, la policia.

Així, durant aquest període de temps està previst que es pugui dur a terme la formació dels 31 candidats a agents de policia de la promoció 53. Els futurs agents rebran formació durant sis mesos, dels quals un mes estaran interns a l’alberg, i els altres cinc restants seguiran participant en classes teòriques i pràctiques.

El fet que es tracti d’un grup nombrós fa necessari disposar d’un espai extern a l’edifici de la policia, i l’alberg reuneix les condicions idònies, ja que ofereix 17.000 metres quadrats d’espai exterior per a les pràctiques esportives i de lleure. A més d’aquesta formació, el cos de policia aprofitarà les instal·lacions de l’alberg de la Comella per dur-hi a terme la formació continuada de tots els agents, tant per a classes teòriques com pràctiques.

L’alberg de la Comella disposa de dotze habitacions distribuïdes en dues plantes, a més d’un apartament, amb els serveis associats de cuina-menjador, gimnàs, rocòdrom, safareig i diverses sales multifuncionals.