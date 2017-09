L’ambaixada espanyola reconeix la tasca d’Àngels Mach a la SAC

L’ambaixada espanyola va reconèixer ahir Àngels Mach per la seva tasca al capdavant de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) amb la imposició de la Creu de Número de l’Orde del Mèrit Civil. Durant el seu discurs, l’ambaixador, Manuel Montobbio, va destacar el fet que Mach no s’ha resignat a la vida “de cada dia” , “no s’ha conformat amb el personatge de la farmacèutica de Canillo”, sinó que s’ha implicat en la socialització del saber.

Montobbio va tenir paraules de reconeixement per aquest treball de la presidenta de la SAC i de l’entitat, que ha afavorit que en un país petit es reflexionés sobre qüestions universals i també ha fet que Andorra sigui més coneguda al món i que Espanya sigui més coneguda a Andorra. En aquest sentit va remarcar aspectes comuns com ara la visió transpirinenca i el fet de compartir la llengua catalana però també la castellana, al mateix temps que va indicar que les relacions entre estats no són només de Govern a Govern sinó també de societat a societat. A més, l’ambaixador va destacar el canvi de concepció de les condecoracions, que han passat d’obtenir-se conquerint un territori o fent ús de les armes en un passat a aconseguir-se creant una obra literària o fent un gest d’altruisme, un instrument que permet reconèixer el que és exemplar, va dir.

Mach va destacar que aquesta és una condecoració per a la feina que “hem estat fent des de la SAC”, entitat que presideix des del 2004 “però que aglutina el coneixement i l’esforç de moltes altres persones” (més de 300 socis). Així mateix va afirmar que “és un reconeixement cultural” d’una relació de molts anys amb el territori espanyol i, en particular, amb Catalunya.

Precisament, Mach es va referir a la situació que es viu avui a Catalunya arran de la convocatòria del referèndum d’autodeterminació, una situació que va lamentar. La presidenta de la SAC va remarcar la necessitat d’arribar a una situació d’entesa “pel bé comú de tothom” i va expressar els millors desitjos perquè Espanya i Catalunya “trobin la millor forma de relacionar-se”. Montobbio, per la seva banda, va declinar fer declaracions a petició dels periodistes assenyalant que el que havia de dir ja ho havia expressat en el seu discurs.