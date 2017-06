L'Andorra Convention Bureau organitza un 'FAM trip' per potenciar el turisme de negocis a França

L'Andorra Convention Bureau (ACB) impulsa noves accions al mercat francès per donar a conèixer Andorra com a destí de turisme de negocis. Així, aquest cap de setmana organitza un 'FAM trip' (viatge de familiarització) amb deu agències especialitzades en el sector MICE, segons informa l'ACB en un comunicat.

Per primera vegada hi participen empreses vingudes de París i de Niça, a més d'altres de Toulouse. Totes elles són agències ben posicionades dins del sector del turisme de negocis que tenen contactes amb multinacionals franceses de sectors com el farmacèutic, automobilístic, d'assegurances i del món de l'esport.

Aquest 'FAM trip' s'ha pogut materialitzar gràcies al 'workshop' organitzat el passat mes de març a París on es van realitzar els primers contactes amb les principals agències establertes a la capital francesa. Les empreses participants arribaran al Principat aquest divendres i durant el cap de setmana descobriran l'oferta de turisme d'estiu amb una jornada de treball al restaurant del llac de Pessons; realitzaran activitats a l'estació de Vallnord Pal-Arinsal i, també, a la Copa del Món de BTT que es disputa aquests dies; assistiran a l'estrena de l'espectacle 'Scalada Stelar' del Cirque du Soleil i degustaran vins andorrans en una borda.

L'objectiu d'aquesta acció s'emmarca dins del pla estratègic de l'ACB per potenciar l'oferta de turisme de negocis al mercat francès i consolidar Andorra com una destinació a tenir en compte a l'hora d'organitzar congressos, incentius o trobades empresarials de multinacionals o empreses internacionals de prestigi, sobretot en períodes de baixa i mitja temporada.