L’Andorra Taula treballa un corpus perquè la cuina del país s’estudiï

Andorra Taula en la seva onzena edició vol deixar ben clar que no només són unes jornades on s’ofereixen menús de la gastronomia del Principat. I per això, l’entitat que l’organitza, la Unió Hotelera (UHA), està en converses amb el ministeri d’Educació per tal de crear el corpus de la gastronomia del país. Aquest corpus o conjunt de dades com ara elements, ingredients, tècniques i influències, serà el punt de partida perquè la cuina andorrana esdevingui centre de la investigació i també en l’àmbit educatiu, segons va explicar el president de la UHA, Manel Ara.

Aquest, però, és un objectiu en què treballa la UHA, però Andorra Taula seguirà a partir del proper 3 de novembre i fins al 3 de desembre oferint menús de gastronomia andorrana. Aquest any són 26 els restaurants que s’han sumat a la cita, set menys que en l’anterior edició. Tot i això, Ara ha puntualitzat que la raó és que alguns han tancat per vacances i d’altres estan en reformes. L’objectiu marcat és anar consolidant la cita, atès que no s’espera arribar a la xifra rècord de 7.500 menús, ja que hi ha menys restaurants. Tot i això, hi ha novetats com l’oferiment en cada menú d’un descompte al Museu Thyssen i accions de promocions amb el MoraBanc. Així, està previst que el proper dia 11 de novembre el pavelló s’ompli de gorres de cuina per oferir una panoràmica i presentar les jornades als assistents.