L’Associació d’Agències de Viatge renova junta i incorpora un gerent

L’Associació d’Agències de Viatge d’Andorra (AAVA) va celebrar dimarts passat una assemblea general en què va renovar la junta i va incorporar la figura d’un gerent. Segons va informar ahir l’entitat, la nova presidenta serà Mònica Pascual, fins ara vicepresidenta i tresorera, que pren el relleu de Christiane Pablo, que fins ara encapçalava l’associació.

Una de les novetats és la contractació d’un gerent de l’associació, Raymond Juan, que passarà a completar l’organigrama de l’entitat. Segons va explicar el mateix gerent, Juan serà “la nova peça dins de l’associació al servei de tots els afiliats” ja que tots els integrants de qualsevol col·lectiu professional tenen feina en els seus propis negocis i algú s’ha d’ocupar de desenvolupar la tasca de l’entitat, va subratllar.

Les prioritats a hores d’ara, segons va remarcar ahir Raymond, seran la “dignificació i el reconeixement de la professió”. Així, d’una banda s’aposta per treballar activament perquè els potencials clients recordin que hi ha els professionals de les agències de viatge a qui poden recórrer per planificar-lo al mateix temps de “fer venir ganes” a la gent de viatjar.

Així mateix, el nou gerent de l’AAVA va destacar que és necessari que la gent confiï en aquests serveis. En aquest sentit va subratllar que les agències són una peça important en aquest moment, ja que avui hi ha destins als quals no es pot viatjar perquè hi ha conflictes actius. Raymond va destacar que també cal fer front a l’oferta online, avui molt estesa. El gerent de l’Associació d’Agències de Viatge va recordar que en cas de l’arribada d’algun problema a l’hora de viatjar sempre és aconsellable haver fet la contractació a través d’una agència, ja que això permet evitar sorpreses i tenir algú a qui dirigir-se.