L'auge de muntanyistes i el canvi climàtic fan augmentar la perillositat de les allaus

Andorra celebra aquest dilluns, dimarts i dimecres les V Jornades tècniques de neu i allaus, esdeveniment que compta amb professionals en la matèria de la zona pirinenca, però també d'altres punts muntanyosos del món. És la primera vegada que el Principat és l'escenari d'aquest simposi (fins ara es feia a Catalunya) i s'han superat totes les previsions d'assistència. Tal com ha explicat el director de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra (OBSA), Marc Pons, s'han hagut de tancar inscripcions en les 250 persones. Durant l'acte inaugural, en el qual hi ha participat el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, s'ha posat de manifest que, malgrat que la xifra d'allaus no sembla que estigui augmentant, sí que s'ha incrementat la seva perillositat pel fet que el canvi climàtic, amb els canvis bruscos de temperatura o de precipitacions, les fa menys previsibles. Aquesta perillositat també es complica per l'augment de persones que van a la muntanya fora pistes a l'hivern.

Ja estan en marxa les V Jornades tècniques de neu i allaus, que s'allargaran fins aquest dimecres a l'Andorra Congrés Centre Ordino. És la primera vegada que el país acull un simposi d'aquestes característiques, el qual reuneix experts i professionals en matèria d'allaus i neu de la zona pirinenca, però també amb participació de gent provinent dels Alps, i fins i tot dels Estats Units i el Canadà, tal com ha destacat el director de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra (OBSA), Marc Pons. De fet és un congrés que es feia a Catalunya i que s'ha recuperat, amb l'objectiu de celebrar-lo cada any alternant la seu entre Andorra i Catalunya.

En la jornada inaugural d'aquest dilluns hi ha participat al voltant de 250 persones, una xifra que "ha superat totalment les expectatives" d'afluència i ha obligat a tancar inscripcions, ha destacat Pons. Les allaus i la seva variació de comportament pel canvi climàtic, així com l'augment de la seva perillositat per l'auge de persones que van a la muntanya a l'hivern fora de les pistes ha estat el punt que més ha sonat durant les ponències inaugurals.

José Antonio Boya, conseller del Consell General d'Aran, ha plantejat que el canvi climàtic porta a nevades intenses de cop que no es poden ni preveure ni controlar, motiu pel qual és important "conscienciar" als muntanyencs dels perills de la muntanya. L'auge per fer esport a l'aire lliure "ens obliga a fer un treball més intensiu d'observació i relacionat amb la prevenció", ha opinat Pons. També s'ha pronunciat en aquest sentit el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. Amb el canvi climàtic "el mantell de neu es comporta de manera diferent", i sumat amb el canvi d'hàbits dels muntanyencs, provoca que el "medi sigui menys controlat i les allaus siguin un problema més important".

Així mateix, l'altra problemàtica sobre aquest fenomen és que no hi ha registres històrics, motiu pel qual no es pot afirmar que les allaus hagin crescut o disminuït. Ara bé, pel que fa als darrers anys no sembla que n'hagi variat el comportament, ha indicat Pons. Així mateix, el director de l'OBSA ha indicat que, en el cas d'Andorra, la zona més propensa a patir allaus és la cara nord, des d'Ordino fins al Pas de la Casa, juntament amb algunes zones de la vessant sud durant la primavera.

Durant aquests tres dies hi haurà ponències d'experts, però també taules rodones, una zona de fira d'empreses del sector i un espai de 'networking'.