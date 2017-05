L'automobilisme amb simuladors virtuals arriba el cap de setmana a illa Carlemany

Aquest cap de setmana, illa Carlemany organitza una competició de simuladors al circuit indoor instal·lat al mateix centre comercial. Es tracta de la primera convocatòria del Circuit Indoor illa Carlemany by VR Experience Zone, una competició en simuladors de cursa automobilística, per circuit urbà, oberta a un màxim de quaranta participants. Durant aquests dos dies, els participants podran gaudir en primera persona d’aquesta iniciativa d’oci que permet conduir un cotxe d’alta gamma.

Illa Carlemany organitza –juntament amb VR Experience Zone– una competició de simuladors al circuit indoor instal·lat al mateix centre comercial el cap de setmana del 27 i 28 de maig, segons informa el centre. Es tracta de la primera convocatòria del Circuit Indoor illa Carlemany by VR Experience Zone, una competició en simuladors de cursa automobilística, per circuit urbà, oberta a un màxim de quaranta participants que es dividiran en vuit grups. Durant aquests dos dies, a partir de les 10 hores, els participants podran gaudir en primera persona d’aquesta iniciativa d’oci que permet conduir un cotxe d’alta gamma o convertir-te en un pilot experimentat.

Tant dissabte com diumenge tindran lloc les diferents sessions pràctiques i les classificatòries per escollir els cinc finalistes. Dels cinc primers classificats, tres pujaran al podi (els que hagin obtingut una millor puntuació). Una experiència plena d’emoció i adrenalina en la qual hi poden participar totes aquelles persones apassionades del món de la conducció que vulguin demostrar la seva habilitat al volant. Entre els premis que rebran els guanyadors, hi ha accessoris per poder instal·lar-se un simulador domèstic i productes de la botiga d’illa Carlemany Superdry.

Les inscripcions es poden fer abans de dissabte a la zona de simuladors de la planta 0 d’illa Carlemany o a www.vrexperiencezone.com/circuit-indoor. El preu d’inscripció és de 40 euros. Des del 17 de maig i fins al diumenge 28 romanen instal·lats a la planta 0 els simuladors de VR Experience Zone, i s'incorpora a aquesta experiència un simulador de muntanya russa. El preu de totes aquestes activitats té un descompte si es presenta el tiquet de compra o la consumició de qualsevol establiment del centre comercial. Es pot trobar més informació d’aquesta primera competició a www.illa.ad.