L'edició extraordinària dels Encants recapta més de 8.700 euros

L'edició extraordinària del mercat solidari dels Encants, que es va celebrar del 30 de gener al 3 de febrer, va aconseguir recaptar un total de 8.716,11 euros, que el comitè d'Andorra d'Unicef destinarà al projecte per millorar l'accés als serveis bàsics a la República del Congo. Aquests diners se sumen als recaptats en l'edició tradicional dels Encants de novembre i desembre i a la dels Encants Vintage del 8 i 9 de novembre, que entre les dues van sumar 30.000 euros de recaptació.

Aquesta edició especial dels Encants va comptar amb preus encara més baixos amb descomptes de com a mínim el 50% i va estar motivada per la manca d’un magatzem on guardar tots els articles no venuts per a la propera edició. Com és habitual, han estat moltes les persones que han passat aquests dies per comprar i fer el seu donatiu. Aquest mercat solidari tampoc hauria estat possible sense la col·laboració de MoraBanc gràcies a la cessió del local al carrer de la Sardana on han estat situats.

Com és també habitual, en les properes setmanes es procedirà a fer donació a altres entitats com ara Càritas o Carisma, entre d'altres, de la roba, sabates, joguines i altres articles que no s’han venut perquè els beneficiaris d’aquestes organitzacions en puguin gaudir.