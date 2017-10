L'enderrocament de l'edifici administratiu d'Andorra Telecom costarà 241.785 euros i començarà aquesta setmana

El consell d'administració d'Andorra Telecom ha adjudicat els treball d'enderrocament de l'estructura de l'edifici administratiu situat al número 112 de l'avinguda Meritxell a l'empresa TP Unitas per un import de 241.785 euros. Els treballs, tal com indiquen des de la companyia, començaran a final d'aquesta setmana i es faran seguint criteris per reduir al màxim la pols, les vibracions i els sorolls i l’afectació en el trànsit de persones o vehicles.

El consell d’administració d’Andorra Telecom ha adjudicat l'enderroc de l’estructura de l’edifici administratiu del número 112 de l’avinguda Meritxell a l’empresa TP Unitas per un import de 241.785,96 euros. L’edifici administratiu acollia l’antiga seu de l’agència comercial de l’operadora de telecomunicacions i els treballs formen part del projecte de construcció de l’edifici 'The Cloud' en la parcel·la situada en la confluència de l’avinguda Meritxell i els carrers Bonaventura Riberaygua i la Borda.

Tal com informen des de la companyia de telecomunicacions, Unitas té previst l’inici dels treballs a final d’aquesta setmana. Igual que es va fer amb l'enderrocament previ de la caserna de bombers i dels interiors del mateix edifici administratiu, durant tot el procés se seguiran els criteris de la certificació Leed Or per minimitzar l’impacte de l’obra. Aquesta regulació preveu reduir al màxim la pols, les vibracions i els sorolls i l’afectació dels treballs en el trànsit de persones o vehicles.