L’entitat de l’eix central aspira a representar uns 800 comerços

La nova entitat que aplega les tres associacions de botiguers de l’eix central (Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell, Carlemany i Travesseres i l’Associació de Comerciants de Maria Pla) té per objectiu aplegar sota un mateix paraigua els 700 o 800 comerços que hi ha en aquesta zona, un fet que no voldrà dir 800 socis perquè hi ha empreses que tenen més d’un establiment. Tal com va explicar la presidenta de l’entitat de Meritxell, Sònia Yebra, cal anar sumant per fixar estratègies conjuntes a curt i mitjà termini i per representar els empresaris en l’organisme publicoprivat que ha de liderar les accions que s’impulsin a l’eix en el marc del pla estratègic de compres.

Ara per ara la creació d’aquest organisme, format per l’administració (el Govern i els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) i els actors privats (els comerciants però també altres entitats com ara la Unió Hotelera o les associacions de propietaris), està verd. El primer aspecte que haurà d’afrontar l’ens serà la realització d’un pla director d’urbanisme del sector Meritxell/Vivand, que establirà com ha de ser la senyalització urbana i comercial i també dels aparcaments, elaborarà un manual de bones pràctiques per als rètols i aparadors i també farà referència a les façanes dels edificis. A més, Yebra va recordar que l’embelliment de tot l’eix també s’englobarà en aquest pla. Tot plegat ha de permetre recuperar l’homogeneïtat del sector.

Tenint en compte que a l’hora de dur a terme l’embelliment de la zona els privats podran opinar però qui l’executarà i finançarà seran els comuns, els empresaris han demanat un compromís a l’executiu i les dues corporacions en la gestió i a nivell econòmic per dur a terme les accions previstes. Sense això, “el pla estratègic de compromís no té futur”, va destacar la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Meritxell.

Per altra banda, Yebra va remarcar la necessitat de professionalitzar la gestió comercial de l’eix central. En aquest sentit, els empresaris assenyalen que caldrà fitxar un director per a tota la zona comercial que s’encarregui de planificar i executar les accions definides.

Ara les tres associacions estan avaluant quina forma jurídica hauria de tenir la nova entitat que les engloba i la forma de treballar. Cal recordar que els membres d’aquestes associacions van assenyalar que la unió no ha de voler dir forçosament que les tres associacions de comerciants que hi ha actualment hagin de desaparèixer. Així, el president de l’entitat que aplega els botiguers de Maria Pla, Joan Babot, va defensar que cada zona comercial té les seves característiques i, per tant, necessitats diferents. Per això a priori no es mostra partidari de liquidar l’associació que presideix. Cadascú té els seus pressupostos i el seu compte bancari i “volem mantenir la independència”, va dir.