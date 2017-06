Les biblioteques d'Encamp i el Pas acullen activitats per descobrir el planetari i l'univers

Les biblioteques d'Encamp i del Pas de la Casa acolliran aquest dimecres i dijous activitats per descobrir el planetari i en què prendran part les escoles de la parròquia. A més a més, també hi haurà propostes familiars durant aquests dos dies per descobrir el sistema solar i l'univers. La proposta va a càrrec de Joan Pujol, astrònom i divulgador del Parc Astronòmic del Montsec.

Les biblioteques del Pas de la Casa i d'Encamp acolliran aquest dimecres i dijous sessions de planetari a càrrec de Joan Pujol, astrònom i divulgador del Parc Astronòmic del Montsec. L’activitat consisteix a projectar espectacles audiovisuals educatius en format esfèric (360º) i representacions del sistema solar i de l’univers.

Durant els dos dies es faran sessions per a les escoles de la parròquia on els protagonistes seran el sol i la lluna. Els infants descobriran a més, les històries mitològiques que els envolten.

D’altra banda, també s’han organitzat sessions per a les famílies, al Pas de la Casa, el dimecres 14 de juny a les cinc de la tarda a la biblioteca, i a Encamp, a partir de les vuit del vespre de dijous 15 de juny. Així, pel que fa al públic familiar, hi haurà dues opcions, 'L'albada, el crepuscle, les fases de la lluna i els eclipsis', on s'explica de forma molt visual com es produeixen aquests esdeveniments, alhora que es mostra de manera molt detallada el sistema solar i, per una altra banda, 'El sistema solar i la descoberta de l'univers'.