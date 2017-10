Les emissions de CO2 dels actes esportius s’hauran de compensar

El ministre de Turisme, Francesc Camp, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, es van reunir amb els organitzadors de proves esportives del país per proposar la compensació de les emissions de CO2 dels seus esdeveniments, cosa que van rebre positivament. Amb la voluntat de contribuir a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, el Govern aposta per impulsar els crèdits de carboni, i és en aquest sentit que durant el 2018 el ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat, a través del Centre Andorra Sostenible, oferirà assessorament als organitzadors dels esdeveniments esportius per calcular la seva petjada de carboni. A partir del 2019, totes les cites esportives patrocinades per Andorra Turisme hauran de compensar les seves emissions amb la compra de crèdits de carboni a entitats que impulsen accions per reduir les emissions.

En la reunió, el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, va exposar la seva experiència, després d’haver impulsat la compensació de les emissions amb la celebració de la Font Blanca, i va animar els altres organitzadors a afegir-s’hi, ja que més enllà d’haver contribuït a mitigar els efectes de l’esdeveniment ha comportat un benefici inesperat pel ressò internacional positiu que ha tingut aquesta acció. Els organitzadors van rebre positivament la proposta i ja es preveu que diversos esdeveniments identifiquin, l’any vinent, les emissions de CO2 per poder aplicar mesures correctores a partir del 2019.