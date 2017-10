Les estacions d’esquí demanen uns 1.500 temporers per a l’hivern vinent

Les estacions d’esquí han sol·licitat una quota de temporers d’unes 1.500 persones per al proper hivern. D’aquestes, al voltant d’un 60% serien comunitàries i un 40% extracomunitàries. La petició encara està a l’espera de la resolució del departament d’Immigració i suposa un lleuger increment respecte de l’any passat. Segons va explicar la directora de Ski Andorra, Montse Guerrero, aquest creixement està relacionat amb les novetats que ofereixen les pistes cada temporada.

Així, va afirmar que si es posa en marxa una nova infraestructura o un nou servei, com pot ser un restaurant o un telecabina, es necessita més personal. Guerrero va remarcar que un 85% dels treballadors són temporers i que el percentatge de repetidors és molt alt.

Fa quatre anys s’oferien cursos d’agent d’explotació adreçats a persones residents a Andorra, però es van deixar de fer. La dificultat venia perquè les normatives de l’organització francesa de la qual formen part les estacions andorranes, Domaines Skiables de France, estableix que s’ha de ser treballador de les pistes per accedir als cursos. Aquestes classes permeten acreditar que l’empleat té la formació i l’experiència i li permeten accedir a un examen final d’agent d’explotació. Així, els treballadors disposen d’un certificat d’aquest organisme i també d’un del Govern d’Andorra.

Places

A Grandvalira, s’han convocat llocs de treball per a les àrees d’administració, escola d’esquí, explotació i restauració. En el cas d’administració es busquen empleats per als departaments d’administració, taquilles i informació, màrqueting, comercial i central de reserves. A l’escola d’esquí es busquen monitors, treballadors per al jardí de neu, la guarderia o llocs de secretariat. A l’àrea d’explotació es demana cobrir places en remuntadors, de pisters-socorristes, en màquines trepitjaneu, neu artificial, atenció al client a la pista, manteniment i snowpark. Finalment, per a l’àrea de restauració se cerquen cambrers, cuiners, supervisors de sala i personal de neteja. A Vallnord, per la seva banda, els llocs oferts són similars als de Grandvalira i se n’hi afegeixen d’altres com ajudants de cuina, rentaplats i responsables de restauració.

Aquest any la temporada començarà l’1 de desembre i s’allargarà fins al 8 d’abril.