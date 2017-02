Les millores a la fibra òptica s’inicien al març i oferiran més velocitat

Andorra Telecom començarà a canviar els equips electrònics de la fibra òptica en quinze dies. Els treballs s’iniciaran per Sant Julià de Lòria el 7 de març (on s’hi preveu instal·lar 3.500 ONT) per tot seguit passar a Santa Coloma i La Massana, que és la parròquia amb més incidencialitat. La companyia preveu completar l’actuació en un termini de nou mesos, fet que suposarà que estarà enllestida al gener del 2018. El director general de l’empresa, Jordi Nadal, va recordar que aquest és el projecte més important que durà a terme durant aquest any i hi destinarà una inversió de 6,5 milions d’euros.

Nadal va remarcar que, avui, “el taló d’Aquiles” d’Andorra Telecom és la fibra òptica, que durant el darrer exercici va generar un gran nombre d’incidències. Amb l’actuació que arrencarà en quinze dies es pretén millorar la qualitat del servei i oferir més velocitat. Així es passarà de 100 Mbps a 300 Mbps. El director de la companyia de telecomunicacions va posar en relleu, però, que els equips que ara s’instal·laran tenen “recorregut de futur” ja que la xarxa està preparada per oferir una velocitat de fins a 1.000 Mbps i si en un futur calgués ampliar-la fins a 10.000 es podria aprofitar part de les instal·lacions. Aquest procés implicarà la renovació de 32 unitats òptiques terminals de línia (OLT) repartides arreu del territori que donen servei a centenars de clients i 35.000 terminals de xarxa òptica (ONT), que és la caixa que el client té instal·lada a la llar. L’actuació també aprofitarà per instal·lar un router d’Andorra Telecom que assegurarà al client la velocitat de 300 Mbps, ja que la companyia ha verificat que un nombre important d’incidències ve motivada perquè no disposen de l’aparell adequat. L’adquisició del router, que serà opcional, tindrà un cost d’1,99 euros mensuals per als clients residencials, tot i que el primer anys serà gratuït. La companyia garantirà el manteniment i la renovació del dispositiu. Per a les empreses s’oferirà un servei de contingència que permetrà connectar-se al 3G o 4G si la fibra no funciona.

Nadal va remarcar que tot aquest procés és complicat tenint en compte que cal fer el canvi de forma simultània a un grup d’habitatges ja que a cada OLT hi ha connectades una mitja de 20 llars. El canvi de l’OLT antiga a la nova tindrà una durada de 3 hores i durant la intervenció no funcionarà el servei. Per aquest motiu, des de la companyia ara s’està contactant tots els usuaris per poder acordar dia i hora d’intervenció. El reemplaçament dels equips als domicilis té una durada aproximada de mitja hora i per dur a terme aquests treballs s’han contractat 31 instal·ladors. La previsió és fer 930 canvis a la setmana.

Nadal va posar en relleu que per impulsar aquest projecte es compta amb Huawei, empresa líder mundial de fibra òptica (ha instal·lat 4 de cada 10 línies al món).