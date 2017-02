Les noves terminals de fibra òptica tindran capacitat per transferir fins a 1.000 megabits per segon

La fibra òptica deixarà de ser "el taló d'Aquil·les" d'Andorra Telecom quan d'aquí dues setmanes es comencin a canviar els aparells que connecten la xarxa del país, segons ha explicat aquest dimarts el director general de la companyia, Jordi Nadal, qui ha avançat que la velocitat de la connexió passarà dels 100 megabits actuals als 300 megabits. Aquesta no serà l'única millora, ja que com que es canviarà la tecnologia "s'instal·laran uns equips que tenen recorregut de futur". "Fa 10 anys semblava que els 100 megabits per segon havien de durar molts anys, perquè estàvem tot just en 2 o 3 megabits de velocitat, i ara saltem a 300, però segurament d'aquí uns anys estem en 500 o fins i tot 1.000 megabits, en qualsevol cas, la tecnologia que instal·larem tindrà capacitat per arribar a aquesta velocitat", ha assegurat Nadal. "Potser sembla ciència ficció, però en el cas que s'arribés als 10.000 megabits de velocitat no hauríem de tornar a canviar-ho tot perquè una part ja es podria mantenir, per tant són equips amb molt recorregut", ha afegit.

Després d'iniciar el 2006, de manera pionera al sud d'Europa, el desplegament de la fibra òptica al Principat, la companyia Andorra Telecom ha decidit donar un salt qualitatiu en la xarxa de telecomunicacions del país. El director general de l'empresa, Jordi Nadal, ha explicat aquest dimarts que des del 2015 van rastrejar el mercat a la recerca d'un proveïdor, després d'haver quedat descontents amb la firma que va establir la fibra òptica. L'escollida ha estat el gegant de les telecomunicacions xinès Huawei, qui canviarà els aparells que connecten la xarxa del país i la fan entrar a les llars. La nova tecnologia és, ha explicat Nadal, "de llarg recorregut" i té capacitat per arribar, donat el cas, als 1.000 megabits de velocitat. Això serà en uns anys, de ben segur. El canvi actual passarà dels 100 megabits als 300.

De cada 100 línies de fibra òptica que hi ha al món, 41 les instal·la Huawei, ha explicat Nadal, per assegurar que "ens casem amb la millor empresa de tecnologia possible". El canvi no afectarà la xarxa, sinó els equips electrònics, les 35.000 ONT, que són les caixes que té cada client a casa seva. El canvi d'aquests terminals servirà també perquè els operadors de la companyia ofereixin a cada llar un 'router' nou. "Sabem que un 20% de les afectacions són per causa del 'router', per això vendrem un aparell nou, que no tindrà cost el primer any i que després costarà dos euros al mes, i així assegurarem a les llars la velocitat de connexió que estem anunciant", ha explicat Nadal. Per a les empreses, Andorra Telecom oferirà un 'router' que assegurarà el servei d'internet encara que hi hagi incidències a la xarxa. L'adquisició del nou 'router' no és obligatòria.

Tots els projectes tecnològics tenen entrebancs. En el cas del canvi de terminals, aquest serà de tipus logístic. El servei d'Internet per canviar el terminal d'una casa afectarà a tot l'edifici, fins a 20 llars. "Hem d'agrupar totes les cases del país, de 20 en 20, perquè per fer el canvi hem de desendollar tota la vintena, per això haurem de parlar amb tots els clients per assegurar-nos de quan els va millor que hi hagi aquesta afectació", ha dit Nadal. L'empresa calcula mitja hora per canviar el terminal de cada casa. Les intervencions seran de 8 del matí a 10 de la nit.

Geogràficament, el canvi de les caixes de fibra òptica de les llars -anomenades ONT- començarà per Sant Julià (3.525 ONT), a partir del 7 de març. Seguiran, per aquest ordre, Santa Coloma (1.890 ONT), La Massana (4.409 ONT), Andorra la Vella i Escaldes Engordany (15.648 ONT), Ordino (2.005 ONT), Encamp (3.917 ONT), Pas de la Casa (1.151 ONT) i Canillo (1.151 ONT). Andorra Telecom tindrà un equip de 31 instal·ladors que calculen fer 930 canvis per setmana. Total, uns 9 mesos de projecte amb una inversió de 6,5 milions.

L'empresa ha destinat un número de telèfon, el 707070, per a ús exclusiu d'aquest projecte. El número servirà tant per localitzar els clients com per a qualsevol contacte amb la companyia o incidència.