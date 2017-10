Les reconstruccions del pit es faran a partir d’ara al Principat

La plantilla del SAAS compta des de fa poc amb un cirurgià reparador que podrà fer des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell les reconstruccions del pit d’aquelles dones que han patit un càncer i com a conseqüència han patit una mastectomia o extirpació de la mama, segons va avançar ahir el director assistencial del SAAS, el doctor Joan Martínez Benazet. Fins ara l’hospital andorrà no feia cap reconstrucció mamària i les pacients eren enviades fora per a aquesta intervenció.

Martínez Benazet va avançar que aquesta cirurgia s’incorporarà com un professional més dins de la nova unitat de mama que està creant-se per “donar més força a la gestió d’aquest càncer”, va dir.

Amb motiu del dia internacional contra el càncer de mamà, celebrat la passada setmana, des d’Assandca, l’Associació Andorrana contra el Càncer, es va fer pública la queixa que moltes de les dones que havien patit una mastectomia optaven per reconstruir-se el pit de manera privada ja que el que cobreix la CASS és una pròtesi estàndard de la qual no els agrada ni la textura ni la forma, segons va assegurar el president del col·lectiu, Josep Saravia. El director assistencial del SAAS no va concretar ahir si aquest tipus de pròtesi es canviarà però va assegurar que el conveni amb la CASS “serà perquè es faci d’excel·lència i de qualitat”.

Martínez Benazet va manifestar que la incorporació d’aquest cirurgià reparador, que prové de la medicina privada com a cirurgià d’estètica, és immediata, “aquesta mateixa tardor”, va dir.

Radioteràpia per al 2019

El director assistencial del SAAS no veu que sigui factible que abans del 2019 es pugui establir el servei de radioteràpia al Principat segons es va comprometre el ministre Carles Álvarez Marfany. Martínez Benazet va recordar que la comissió encarregada per estudiar la incorporació de la radioteràpia al Principat ja té clar que no es pot externalitzar i que pot ser a través d’alguna empresa de fora que porti els especialistes aquí, però que aquests paral·lelament puguin exercir a un hospital forà i al d’aquí. Per això, perquè encara s’ha de redactar el plec de bases del concurs per aquest servei, s’espera que estigui a finals d’any. A més, després s’han de fer obres importants i alhora crear la infraestructura que albergui la maquinària. Així, Martínez Benazet va dir que “veig difícil que sigui per al 2018, però el més important és que es faci i que es faci bé”, va concloure.

Tractament gratuït de la pell afectada pel càncer

Els tractaments oncològics com la quimioteràpia, però també la radioteràpia i d’altres, ocasionen als malalts de càncer problemes a la pell, com sequedat, pèrdua d’hidratació, etc. Són problemes a la pell que no arriben a ser patologies per tractar amb un dermatòleg però que són molestos. L’Associació de Dones d’Andorra va conèixer la Fundació Natura Bissé, i es va comprometre a pagar la formació a les esteticistes voluntàries que cinc hores a la setmana ofereixen cinc sessions o més a les persones que pateixen càncer. Actualment hi ha dues esteticistes voluntàries que donen tractament a 15 dones, tot i que hi ha un home que també ha demanat aquest servei gratuït. El SAAS participa en aquest acord de col·laboració, que integra les esteticistes a l’equip integral d’oncologia. El director assistencial va definir el tractament com una “millora de la qualitat de vida dels pacients”.