Les temperatures de l'estiu han estat dos graus per sobre de la mitjana

Les temperatures que s’han registrat aquest estiu han estat dos graus per sobre de la mitjana, segons el butlletí climàtic que ha fet públic aquest divendres l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), amb l’excepció de les zones d’alta muntanya, on han estat dins de les que són habituals per a aquests mesos. Així, la temperatura mitjana entre els mesos de juny, juliol i agost s’ha situat propera als 21 graus al fons de la vall i inferior als 15 a partir de 2.100 metres. Així, en conjunt es pot destacar que els mesos d’estiu han estat càlids i que les temperatures extremes s’han notat més als fons de la vall central (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany).

Pel que fa a l’augment de temperatures, des de l’IEA recorden que el mes de juny va ser el segon més càlid des que es tenen registres (el 1943). Així, la persistència de la massa d’aire africà va fer que es registressin set dies consecutius amb temperatures màximes superiors a 30ºC, fet que no s’havia registrat mai fins ara a l’estació de FEDA. L’arribada d’una depressió a finals de mes va provocar una baixada de dels termòmetres que va fer que el juliol comencés amb registres per sota del que és habitual. El mes es va caracteritzar per arribada de tempestes i per afectacions d’episodis de calor. Quant a l'agost, destaca el fort descens dels registres a l’inici del mes, amb nevades a la muntanya, la qual cosa va provocar que es registressin les temperatures més baixes de l’estiu, amb 4,9ºC a la Borda Vidal i -4,9 a les Fonts d’Arinsal. Aquest mes, però, es va registrar la temperatura màxima de l’estiu, 36 graus a la Borda Vidal, el dia 3.

Quant a les precipitacions, cal destacar que ha estat un estiu sec i que les precipitacions han estat, sobretot, tempestuoses, acompanyades d’activitat elèctrica i calamarsa. Així, destaquen els episodis de tempesta que van afectar sobretot Encamp, la nit del 5 al 6 d’agost. A banda de les pluges registrades, des de l’IEA recorden la nevada que del 9 al 10 d’agost va deixar fins a cinc centímetres a 2.700 metres.