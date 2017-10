Les visites pediàtriques a l’hospital es redueixen un 52% des del 2009

Des de la creació l’any 2009 a l’Alt Urgell, Pediatria dels Pirineus ha aconseguit disminuir les visites d’urgències hospitalàries en un 52% a la comarca, segons dades de la memòria d’activitat del 2016. Pel que fa a la Unitat Maternoinfantil de l’Alt Urgell ha aconseguit augmentar la xifra de parts en un 13% (145 parts l’any 2016 versus 128 el 2015), amb un percentatge de cesàries del 16%. Aquesta xifra ha disminuït un 40% des del 2012, i dos punts per sota de la mitjana de Catalunya que se situa en el 18%. Tanmateix s’ha consolidat el programa de l’alta precoç de les parteres amb part no complicat (entre les 8 i 24 hores del part), amb el qual s’ha aconseguit que un 70% del total de parts s’hagin acollit a aquest programa, aconseguint una excel·lent gestió d’estades (estada mitjana d’obstetrícia global d’1,75, rebaixant els 2,02 dies aconseguits l’any 2015).

Pediatria dels Pirineus és una societat de professionals que des dels seus inicis dona servei, per encàrrec del CatSalut, a l’Alt Urgell i, des del 2 d’octubre, ha ampliat la seva activitat a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. L’objectiu del projecte Pediatria dels Pirineus és garantir una atenció de qualitat, sostenible i eficient en una àrea geogràfica del país on tradicionalment hi ha hagut dificultats per garantir les cobertures.

Aquesta atenció és pediàtrica, obstètrica i ginecològica a la comarca, tant en assistència primària a les àrees bàsiques de salut (ABS) la Seu d’Urgell i Urgell Sud, com en l’àmbit hospitalari a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Pel que fa a l’activitat ampliada és només pediàtrica i inclou l’atenció especialitzada a l’Hospital del Pallars i l’atenció primària de les quatre ABS: Tremp, La Pobla de Segur, Pallars Sobirà (a Sort) i Alta Ribagorça (al Pont de Suert). Per poder prestar aquest nou servei, es compta amb els quatre professionals ja existents a la zona i s’han contractat dos pediatres més. El director del CatSalut, David Elvira, i el director assistencial de Pediatria dels Pirineus, Jordi Fàbrega, van presentar a l’Hospital Comarcal del Pallars (Tremp) aquest nou dispositiu d’atenció pediàtrica que ampliarà el servei.

Gràcies a la seva tasca assistencial a l’Alt Urgell, el 2016 Pediatria dels Pirineus va estabilitzar el nivell d’accessibilitat, reduint la demora de cita prèvia. Per exemple, en el CAP Oliana s’ha aconseguit que la població obtingui cita prèvia amb només dos dies d’antelació i al CAP La Seu d’Urgell s’obté cita per al mateix dia. Quant a l’atenció especialitzada (nivell hospitalari), l’activitat de Pediatria dels Pirineus el 2016 va seguir amb la tònica dels anys previs, amb un baix nombre d’ingressos pel bon control poblacional en l’àmbit ambulatori, amb estades mitjanes baixes per la complexitat, gràcies a una molt bona resolució de les patologies.