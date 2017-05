L'escola bressol Els Esquirolets fa una jornada de portes obertes aquest dimecres

L’escola bressol Els Esquirolets d’Encamp organitza una jornada de portes obertes que es realitzarà aquest dimecres 24 de maig a partir de les 18 hores. La cita està pensada perquè les famílies coneguin les instal·lacions mentre fan un seguit d’activitats, tal com destaquen des del comú.

Es tracta de la sisena jornada d’aquestes característiques que es duu a terme i està adreçada tant als pares que tenen els fills a l’escola bressol, com als futurs pares que volen conèixer el centre.

Les famílies assistents podran visitar les diverses instal·lacions disponibles a l’escola bressol. A més, la jornada fomenta les activitats en família, i en cada aula es podrà participar en diverses activitats entre pares i fills. Per finalitzar la jornada s’oferirà un aperitiu, on s’aprofitarà per recollir les impressions i dubtes dels progenitors.

Per als pares que no puguin assistir a l’escola bressol en aquells horaris, es mantindrà el servei de guarderia quotidià.