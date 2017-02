L'Escola de mares i pares de les Valls del Nord obre un nou grup per l'alta demanda

Davant d’una llista d’espera de 28 persones per inscriure’s al curs gratuït de l'Escola de mares i pares de les Valls del Nord, els comuns de la Massana i Ordino han decidit obrir un curs paral·lel amb 10 inscrits de cada parròquia. El curs, adreçat no únicament als pares, sinó també a tutors, professors o qualsevol adult que hagi de tractar amb infants, seguirà una metodologia vivencial i emocional, per la qual cosa es faran jocs de rol i treballs en grup. Les sessions de la novena edició van començar el passat 7 de febrer i s’allargaran fins al novembre.

Estructurat en sis sessions inicials, un cop al mes, el curs de l'Escola de mares i pares de les Valls del Nord ara es desdoblarà en dues classes consecutives a cada parròquia per donar oferta a l'alta demanda. Els espais de treball són l’Indret a la Massana i la Casa Pairal d’Ordino. La propera sessió -el curs va començar el 7 de febrer- tindrà lloc a la Massana amb el títol 'Connexió abans que correcció: "guanyar-se" els nens en comptes de "guanyar-los"', i s’impartirà els dies 21 i 28 de març.

Les coordinadores del curs, les psicòlogues Carolina Cerqueda i Lorena Nieto, aposten per una educació a llarg termini, enfocada en la comprensió dels comportaments dels nens, molt lluny del mètode del premi i el càstig. "Si abusem dels premis i els càstigs no hi ha motivació intrínseca", va argumentar Nieto durant la presentació a L’Indret de la Massana, i va afegir: "Del que es tracta és de formar persones amb autoresponsabilitat a la llarga". La pregunta que planteja la terapeuta és "per què el nen fa el que fa", seguint les teories del psicòleg Alfred Adler. "Personalment i professionalment, el repte era trobar una alternativa a tot allò que no ens agrada de la nostra educació, i sorgeix quan se’ns acaben els recursos", va concloure Nieto.