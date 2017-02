L'espai acull un taller intergeneracional sobre el llenguatge musical

'Experimenta la música amb els més petits de casa' és el taller que la Fundació Crèdit Andorrà organitza a L'espai el proper dilluns, 20 de febrer, i en el qual avis i néts podran aprendre a experimentar la música a través de diversos elements. En aquesta iniciativa els assistents coneixeran els conceptes bàsics del solfeig i aprendran a construir un instrument musical. El taller té com a objectiu desenvolupar la creativitat i l’expressió emocional a través de la música.

El proper dilluns 20 de febrer, a les 16.30 hores, tindrà lloc a L'espai el taller intergeneracional 'Experimenta la música amb els més petits de casa', organitzat per la Fundació Crèdit Andorrà. El taller té l'objectiu de desenvolupar la creativitat i l’expressió emocional a través de la música. Les inscripcions es poden fer a través del telèfon 86 80 25 o presencialment a la seu de L’espai (c/ Josep Viladomat, 17, 1r pis, d’Escaldes-Engordany).

Es tracta d'una nova activitat de la Fundació Crèdit Andorrà, amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres.