L’espai per al vis-a-vis a la presó estarà operatiu a l’abril del 2018

L’espai per a les visites íntimes al centre penitenciari de la Comella estarà operatiu a l’abril del 2018. Aquest ocuparà un dels dos apartaments de la secció de menors destinats a acollir els pares dels infants estrangers per visites durant el cap de setmana. El director del cos, Francesc Tarroch, va explicar que tenint en compte que “no hi ha intensament menors allà” s’ha optat per habilitar-hi dues sales, “un nombre suficient pel volum d’interns que tenim”. A banda de les obres d’adequació, abans de posar en marxa el vis-a-vis cal assegurar les mesures de seguretat i l’elaboració d’un protocol.

Tant Tarroch com el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, van destacar que la instauració de les visites íntimes es durà a terme dins del termini previst a la disposició transitòria de la llei del cos. A més també està subjecta a la incorporació de sis nous agents penitenciaris, que iniciaran la formació el 8 de gener de l’any que ve. A banda, en les properes setmanes es preveu inaugurar els nous espais del mòdul de dones. Això permetrà que les internes tinguin una aula taller, una aula estudi, una sala d’informàtica, un gimnàs, i una zona de visites pròpia, un fet que facilitarà les condicions de vida de les recluses sense haver d’entrar en contacte amb els interns homes.

Espot va remarcar també el compromís per fomentar la reinserció dels presos. Així, coincidint amb el dia de la patrona del cos penitenciari, va recordar les iniciatives impulsades durant aquest darrer any, com les possibilitats de formació o el conveni amb Andorra Telecom, que ha permès de forma rotatòria donar feina retribuïda a gairebé tots els penats (20 persones). A més s’està acabant de polir el conveni amb la UNED per facilitar l’accés a la formació reglada.

D’altra banda, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va remarcar que també es treballa per millorar les condicions de treball dels agents penitenciaris. Per això s’ha millorat el sistema de planificació laboral, que permet que el repartiment dels torns de treball i vacances es faci sota criteris més equitatius i homogenis. Tarroch va explicar que això consisteix en mantenir els torns de 12 hores però es concentren més dies seguits de descans. De la mateixa manera, els agents disposaran de la planificació anual, tot i que el calendari es pot modificar segons les baixes o activitat del centre. Aquesta proposta s’ha presentat als funcionaris i als dos sindicats. “Estem en època de proves però sembla factible”, va dir.

A hores d’ara, i comptant els sis nous agents que s’incorporaran l’any que ve, s’arribarà als 60 funcionaris. Des del Govern no es preveuen noves contractacions, tot i que Espot va deixar clar que “si s’haguessin de fer càrrec de tot el trasllat de presos i de tota l’execució de penes i mesures privatives de llibertat, amb els efectius actuals no en tindríem suficient”. L’executiu, però, encara no ha pres cap decisió relativa al trasllat de presos (una qüestió que cal determinar a través d’un reglament) i ara caldrà consensuar-ho entre el cos de policia i el penitenciari. En tot cas, el ministre va apuntar que “no ha de ser blanc o negre” ja que “determinades competències poden recaure en el cos de policia i d’altres en el cos penitenciari”. Tarroch calcula que si el cos assumís tots els trasllats (una tasca que ara fa la policia) caldrien 20 efectius més. Espot també va remarcar que l’assumpció de noves funcions ha d’anar acompanyada de formació continuada.

Finalment, el ministre confia que amb la convocatòria de sis nous agents es puguin reclutar dones perquè són necessàries per atendre les internes i perquè “la paritat en un cos especial enriqueix la plantilla”. Des del Govern també es va posar en relleu que amb la nova llei s’ha contribuït a reforçar el caràcter del cos penitenciari com a peça clau de la justícia.

Des de l’octubre del 2016 fins a l’octubre d’aquest any, el mínim nombre de presos al centre ha estat de 41 mentre que la xifra màxima ha arribat als 53.