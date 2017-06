L'espai torna a acollir un taller sobre 'smartphone' i tauleta tàctil

La Fundació Crèdit Andorra ofereix una nova edició del taller sobre 'smartphone' i tauleta tàctil que tindrà lloc a L'espai entre el 6 i el 29 de juny, cada dimarts i dijous, en horari de matí o de tarda. Els usuaris podran aprendre a fer ús del seu dispositiu electrònic i d’aplicacions com Internet, el correu electrònic, WhatsApp, Facebook, Twitter i Instagram, entre d’altres i, per poder-hi participar, cal que s'inscriguin a la seu de L'espai o al telèfon 86 80 25.

El taller es durà a terme del 6 al 29 de juny, cada dimarts i dijous, en horari de matí (de 10 a 12 hores) o de tarda (17 a 19 hores). Per a poder realitzar el taller, els assistents han de portar el seu telèfon intel·ligent o tauleta.

La inscripció és gratuïta, però s’ha de formalitzar a la seu de L’espai (al carrer Josep Viladomat, 17, d’Escaldes-Engordany) o a través del telèfon 86 80 25.

Tal com posen en relleu des de la Fundació Crèdit Andorrà, organitzen aquestes activitats amb l’objectiu de "posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar". La finalitat última és que "no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres". Totes les propostes estan especialment pensades per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys.