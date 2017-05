L’estadística envaeix les Jornades de la SAC coincidint amb la imminent aprovació de la llei del pla d’estadística

Per primera vegada les Jornades de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) oferiran les conferències sobre l’estadística. Aquesta temàtica no ha estat escollida a l’atzar. El proper mes de setembre, com a molt tard, s’aprovarà el projecte de llei del pla d’estadística 2017-2020, segons ha avançat el coordinador del departament d’Estadística, Enric Ripoll. La nova llei ha de servir al principat per abastir-lo d’estadístiques oficials en referència a l’economia, la demografia o la societat andorrana i serà el primer pla del país en aquesta temàtica. Les jornades arriben enguany a la seva 21a edició i se celebraran aquest divendres a partir de les 15 hores i fins a les nou del vespre al Centre Cultural la Llacuna.

No es casualitat que les 21es Jornades de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) tinguin com a temàtica central l’estadística. El proper mes de setembre, com a molt tard, s’aprovarà el projecte de llei del pla d’estadística 2017-2020, segons ha avançat el coordinador del departament d’Estadística, Enric Ripoll, durant la presentació de les jornades. La nova llei ha de servir al principat per abastir-lo d’estadístiques oficials en referència a l’economia, la demografia o la societat andorrana i serà el primer pla del país en aquesta temàtica. Ripoll ha destacat que l’estadística oficial és la base de qualsevol presa de decisió política i per això és tant important que Andorra pugui tenir la nova llei.

Per aquesta raó, des de la Societat Andorrana de Ciències s’ha cregut adient centrar les jornades en relació a l’estadística nacional, tant pública com privada. La nova edició de les jornades se celebrarà aquest divendres a partir de les 15 hores i fins a les nou del vespre al Centre Cultural la Llacuna i comptarà amb dos blocs temàtics. El primer se centrarà en l’explicació de l’estadística pública, és a dir, en l’anàlisi del procés de producció de dades oficials. “Intentarem donar una visió global de tots els processos que envolten la producció de l’estadística declarada d’interès general”, ha remarcat Enric Ripoll.



En aquest apartat una de les ponències més destacades és la que abordarà la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea des del punt de vista de l’estadística. Segons ha explicat el coordinador del departament d’Estadística, cada vegada són més rellevants les dades oficials a l’hora de negociar perquè fonamenten o rebutgen certs arguments.

Al segon bloc de ponències, en canvi, s’explicarà la disciplina que serveix per analitzar les dades a partir del qual s’extreu un futur coneixement de l’espectre analitzat. Les diferents presentacions abordaran l’estadística com una eina d’anàlisi aplicada en el món professional. Per això es podran escoltar ponències que van des de la utilització de les dades estadístiques a l’esport, en el cas concret del MoraBanc Andorra, o per estudiar els futurs efectes del canvi climàtic sobre les especies.

Els dos blocs diferenciats partiran les jornades en dos. Des de les tres de la tarda fins les sis es desenvoluparà el primer bloc i les tres hores restants el segon. Les ponències seran de quinze minuts i tindran la possibilitat de generar un debat al final. Un cop acabades les jornades, es publicaran totes les presentacions en línia perquè tothom les pugui consultar.